서동주, "링거 꽂고 진통제 맞다" 결국 응급실行…끝내 "난임치료 중단 …

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 서동주가 난임 치료 과정에서 응급실을 다녀온 근황과 결혼 후 달라진 마음을 솔직하게 고백했다.

서동주는 30일 자신의 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에 '결국 응급실행… 저에게도 아기 천사가 올까요'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 서동주는 최근 근황을 전하며 "이번 달은 난자 채취를 쉬고 있다. 주사를 맞으면서 배가 너무 많이 붓고 몸이 무기력해졌다. 활동량도 확 줄고 계속 피곤하고 졸렸다"고 말했다.

그는 "생리통이 너무 심해서 응급실에 갔다. 링거 맞고 진통제 맞고 집에 와서 남편과 '이번 한 달은 쉬자'고 했다"며 "이렇게 응급실을 갈 정도로 아픈 건 흔치 않은 일이다. 욕심 안 내고, 자연의 섭리를 따르려 한다. 내 건강을 해치지 않는 한도 안에서 하겠다"고 말했다.

서동주는 최근 바쁜 스케줄 탓에 몸이 따라주지 않는 상황도 토로했다.

그는 "주위에서 다들 '일 줄이고 쉬어야 한다. 쉬면서 몸을 만들면 기적처럼 자연임신이 되기도 한다'고 한다. 근데 내가 요즘 일복이 너무 터졌다"며 "욕심보단 건강이 우선이다. 쉬면서 운동하고, 몸을 다스리며 기다리려 한다"고 덧붙였다.


영상에서 서동주는 결혼 후 달라진 마음가짐에 대해서도 고백했다. 그는 "예전엔 '이 험한 세상에 굳이 내가 아이를?' 이런 생각을 했다. 아이는 선택권 없이 태어나는데 내가 그렇게 해도 되나 싶었다"며 "하지만 결혼 후, 사랑하는 사람과의 안정된 삶을 경험하며 생각이 변했다. 정말 사랑하는 사람을 만나고 안정되니까 '이 사람을 닮은 아이를 낳아도 좋겠다'는 마음이 그냥 들더라. 이래서 사람들이 애 낳는구나 싶었다. 다만 그 마음이 조금 늦게 온 게 아쉽다"고 털어놨다.

서동주는 최근의 근황에 대해 유쾌한 입담도 덧붙였다. "교회를 다닌 지 반년 됐는데, 사주를 보면 올해 일복·돈복·아이 운이 들어온다고 하더라. 그럼 또 댓글에서 '기독교라며 왜 사주 보냐'고 혼난다. 근데 여러분, 그 얘기 좀 하면 안 돼요? 재밌잖아요"라고 말한 서동주는 "만약 난임 치료가 잘 안 돼도 의연하게 버텨내는 모습을 보여드리고 싶다"며 "응원해주시면 큰 힘이 된다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

