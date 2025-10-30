김민재, 40년 전 집나간 어머니와 재회..."SNS로 시작된 기적"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민재가 40년 만에 친어머니와 재회하는 가슴 뭉클한 사연을 전했다.

30일 방송된 tvN STORY 예능 '각집부부'에서는 문소리, 박명수, 김정민·루미코 부부, 김민재·최유라 부부가 출연했다.

이날 김민재는 8살 때 어머니와 헤어진 뒤 40년 가까이 연락이 끊겼던 가족사를 고백했다.

김민재는 "부모님이 시내에서 큰 구두 가게를 하셨는데, 망하면서 갈등이 깊어졌다. 8살 때 어머니가 집을 떠났다"고 털어놨다.

이어 "그 후로 한 번도 만나지 못했다. 아이들에게 온전히 사랑을 주지 못하는 것 같다"고 말했다.

그는 "아버지가 늘 '너희 엄마랑 똑같다'는 말을 했다. 그래서 엄마가 보고 싶단 말을 감히 못 했다"며 눈물을 흘렸다.

김민재는 4년 전 SNS에서 '팬이에요'라는 댓글을 보고 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받았다고 밝혔다. 확인해보니 댓글의 주인공은 다름 아닌 친어머니였다.

그는 "그 느낌이 너무 강했다. 들어가 보니 진짜 엄마였다"고 당시를 회상했다.


이후 김민재는 어머니에게 연락을 시도했지만, 영상 통화가 걸려오자 마음의 준비가 되지 않아 받지 못했다고. 며칠 뒤 그는 아내 최유라, 두 아들과 함께 어머니를 만나기 위해 대구로 향했다.

어머니의 주소를 받아 직접 찾아간 김민재는 초인종 대신 편지를 우편함에 넣었다. 편지에는 "내가 보고 싶다고 와서 엄마를 더 괴롭히는 일이 되면 안 되지 않냐"는 조심스러운 마음이 담겨 있었다.

다음날, 어머니로부터 답장이 도착했다. "곤란한 일 전혀 없다. 나도 보고 싶다. 네 생각하면 가슴이 먹먹하다." 그 따뜻한 한 줄의 메시지를 읽은 김민재는 "제가 어렸을 때 행사 사진이 어머니 프로필에 있더라. 그걸 보고 '엄마가 나를 기억하고 있구나' 생각했다"며 눈시울을 붉혔다.

narusi@sportschosun.com

