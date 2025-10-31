기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('극한84')

기사입력 2025-10-31 09:16


기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…

[스포츠조선 정안지 기자]기안84의 상상 초월 마라톤 도전기가 베일을 벗는다.

MBC 새 예능 '극한84'는 공식 예고 영상을 공개하며 한계에 맞선 기안84의 초극한 여정을 선보인다.

영상은 2023년 기안84의 첫 풀코스 완주 장면으로 시작된다. 이어 2024년 '세계 7대 마라톤' 완주 장면이 교차되며 "그리고 2025"라는 자막과 함께 '미지의 마라톤'으로 향하는 여정이 이어진다.

이번 예고에서 눈길을 끄는 것은 우리가 알고 있는 마라톤의 개념을 완전히 뒤집는 극한의 코스다. '이게 정말 마라톤 코스일까?'라는 의문이 절로 들 만큼 험준한 자연 환경 속에서 기안84는 "이건 러닝이 아니잖아"라며 괴로움을 토로한다. 그는 "이거 완전 다른 세계네…이건 마라톤이랑 아예 다른 건데?"라며 당황한 기색을 감추지 못한다. 특히 그가 던져진 '러닝 코스'의 정체가 어디인지 궁금증이 폭발하며, 시청자들의 호기심을 더욱 자극한다.

광활한 자연과 거친 숨, 그리고 멈추지 않는 고통이 이어지는 가운데 '도망칠 수 없는 7시간의 지옥'이라는 문구가 보여지며 시청자들의 긴장감을 최고조로 끌어올린다.


기안84, 결국 쓰러졌다...마라톤 도전 중 구토까지 "이건 지옥" ('…
이어 기안84가 "이건 지옥이었어요. 지옥. 지!옥!"이라며 헛웃음을 터트리는 장면을 통해 그가 마주한 한계가 어땠는지 고스란히 전해진다. 시작도 포기도 자유지만 결국 멈추지않고 끊임없이 나아가는 '도전의 아이콘' 기안84의 모습은 묵직한 여운을 남긴다.

하지만 시종일관 무겁고 괴로운 것은 아니다. 거침없이 얼음찜질을 하며 만족스러운 웃음을 짓거나 "대회 잘못 만들었어, UN(?)에다가 신고 해야겠어"라고 말하는 등 특유의 '기안84다움'은 웃음을 자아낸다.

이번 예고는 단순한 러닝 예능을 넘어선 '초극한 생존기'라는 프로그램의 정체성을 확실히 각인시킨다. 리얼한 현장감과 웅장한 영상미, 그리고 기안84 특유의 솔직한 리액션이 어우러지며 '극한84'가 그려낼 '한계의 드라마'에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.


한편, 초극한 러닝 예능 '극한84'는 오는 11월 30일 MBC에서 첫 방송된다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 개그맨 31세 아들 A씨, 아내 폭행-협박 혐의로 검찰 송치[종합]

2.

'100만 유튜버' 수탉, 무차별 폭행 피해사진 공개…장기밀매 협박까지

3.

이정섭, 강제 결혼에 '지옥 같은 삶' 고백..."17건 고소, 가족에게 쫓겨나"

4.

김민재, 40년 전 집나간 母 연락왔다..."널 생각하면 가슴이 먹먹"

5.

BTS 정국, 혼자 고깃집에서 ‘프로혼밥러’ 인증…팬들 ‘역대급 목격담’

연예 많이본뉴스
1.

유명 개그맨 31세 아들 A씨, 아내 폭행-협박 혐의로 검찰 송치[종합]

2.

'100만 유튜버' 수탉, 무차별 폭행 피해사진 공개…장기밀매 협박까지

3.

이정섭, 강제 결혼에 '지옥 같은 삶' 고백..."17건 고소, 가족에게 쫓겨나"

4.

김민재, 40년 전 집나간 母 연락왔다..."널 생각하면 가슴이 먹먹"

5.

BTS 정국, 혼자 고깃집에서 ‘프로혼밥러’ 인증…팬들 ‘역대급 목격담’

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.