기안84vs민호, 자존심 건 이어달리기 경쟁..."누가 죽어야 끝나는 게…

|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다'의 '제1회 순진무구 가을 운동회'에서 무지개 회원들이 비에 쫄딱 젖은 채 '수중 배구'를 하는 모습이 포착됐다. 쏟아지는 빗속에서도 이를 꽉 물고 죽음의 랠리를 펼치는 모습이 눈길을 모은다. 또한 승패를 가를 운동회의 꽃 '이어달리기'까지 펼쳐질 예정으로, 최종 우승 팀과 '오늘의 MVP'의 주인공은 누가 될지 귀추가 주목된다.
공개된 사진 속에는 쏟아지는 빗속에서 '수중 배구'를 펼치는 두 팀의 모습이 담겨 시선을 모은다. 비에 쫄딱 젖은 채 거대한 공을 상대편에 넘기기 위해 이를 꽉 물고 안간힘을 쓰는 무지개 회원들의 모습에서 들끓는 승부욕이 폭발한다. 장대비와 거센 바람까지 부는 가운데, 끝나지 않는 죽음의 랠리가 펼쳐진다. 박나래는 "누가 죽어야 끝나는 게임이잖아!"라며 아우성을 친다고.
그런가 하면 '제1회 순진무구 가을 운동회'의 승부를 가를 '이어달리기' 현장도 공개된다. 앞서 '100m 달리기'로 막강한 실력을 뽐낸 '러닝84' 기안84, '사루쿤(원숭이+코쿤)' 코드쿤스트, '아이언맨' 민호, '신흥 강자' 박지현, '여성부 최강자' 옥자연 등이 선발 선수에 이름을 올려 역전에 역전을 거듭하는 치열한 경기가 펼쳐질 예정이다.
또한 '제1회 순진무구 가을 운동회'의 최종 우승 팀과 무지개 회원들이 직접 뽑은 '오늘의 MVP'의 주인공도 공개된다.
비와 바람도 막지 못한 무지개 회원들의 치솟는 승부욕은 오늘(31일) 밤 11시 10분 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com