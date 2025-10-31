전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 …

|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 정려원이 '무스키아' 전현무의 그림 실력을 극찬했다.
이에 이정은은 "요즘 즐거움은 부모님의 데이트 코스 가는 거다"고 했다. 이를 들은 전현무는 "시각이 다르다"면서 "난 어떻게든 부모님한테서 벗어나려고 한다"고 해 웃음을 안겼다.
이정은은 "나도 노년으로 들어가니까 그럴 일만은 아닌 게 나의 다음 챕터를 어른을 통해 배우는 거다"며 "나도 어느 때인가는 그렇게 앉아서 옛날 이야기 할 거 아니냐"고 했다.
|
그러자 곽튜브는 "혹시 무스키아 아냐"면서 활발한 작품 활동 중인 전현무의 화가 부캐인 '무스키아(전현무+바스키아)'를 언급했다.
제작진은 "현무형도 전시회 했다"고 하자, 정려원은 바로 검색을 통해 전현무의 그림을 감상했다. 이어 정려원은 "색 되게 잘 썼다"며 극찬, 전현무는 쑥스러움에 웃어 보였다. 또한 이정은은 "제천국제음악영화제에도 기증하셨다"며 놀랐다.
곽튜브는 "그렇게 아프신 와중에 왜 이렇게 작품 활동을 많이 하시냐"고 했고, 전현무는 "사부작 사부작 한다"며 웃었다.
anjee85@sportschosun.com