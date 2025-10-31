‘젠슨 황’ 소환한 이장우, APEC 현장 응원 “형님, K-호두과자도 드셔보세요”[SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이장우가 'APEC 2025 KOREA'가 열리고 있는 경주 현장을 뜨겁게 응원했다.

이장우는 31일 자신의 SNS에 "우리의 경주에서 APEC 2025 KOREA가 열리고 있습니다. 세계 속에서 빛나는 경주, 정말 자랑스럽습니다"라는 글과 함께 현장 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 경주 컨벤션센터 인근에 마련된 부창제과 부스에서 호두과자를 맛보기 위해 줄을 선 내·외신 기자들의 모습이 담겼다. 이장우는 "맛과 미소로 대한민국을 알리고 있는 부창제과, 내외신 기자분들이 호두과자 맛보려고 줄 서 계시다네요. 역시 K-호두과자는 다릅니다"라며 K-푸드에 대한 자부심을 드러냈다.

특히 이장우는 "젠슨 황 형님, K-치킨 드셨으니 이제 부창제과 호두과자도 한입 하시죠"라며 최근 방한해 K-푸드를 화제에 올린 엔비디아의 젠슨 황 CEO를 직접 언급해 눈길을 끌었다.

행사 현장에서는 '갓 구운 호두과자'를 즉석에서 제공하며 기자단의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 실제로도 호두과자를 맛보려는 이들의 대기 행렬이 이어져 뜨거운 인기를 증명했다.

부창제과는 1990년대 사라졌던 전통 제과점을 이경원 FG 대표가 복원해 현대적으로 재탄생시킨 브랜드. 호두과자 출시 6개월 만에 누적 판매 1억 개를 돌파하며 K-디저트의 위상을 높이고 있다. 이번 APEC을 맞아 단맛을 줄이고 고소한 풍미를 강조한 '글로벌 테이스트 버전 K호두과자'도 새롭게 선보였다.

한편, 이장우는 오는 11월 결혼을 앞두고 있다.
