기사입력 2025-11-01 06:05


‘나혼산’ 박천휴, 서울 NEW 하우스 최초 공개…“6개월 호텔 생활 끝…

[스포츠조선 조민정 기자] '나 혼자 산다'에 다시 출연한 박천휴 작가가 서울에서의 새로운 보금자리를 처음 공개했다.

지난달 31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 뉴욕과 서울을 오가며 바쁜 일정을 소화하는 박천휴 작가의 일상이 그려졌다.

박천휴는 "서울에 머물 곳을 마련했다. 그동안은 6개월 동안 호텔에서 지냈다"며, 이번에 새롭게 서울집을 마련하게 됐다고 밝혔다.

박천휴는 "슈트케이스 하나 달랑 들고 왔다. 아직 없는 게 많아 하나씩 살림살이를 꾸려가고 있다"며 직접 꾸민 '천휴하우스 in 서울'을 소개했다. 집 안은 박천휴 작가만의 감각과 취향이 묻어나는 인테리어로 시청자들의 이목을 끌었다.

