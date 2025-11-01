김구라 "전처 17억 빚 만회 안 돼"..금테크·삼전 100% 수익 이슈 해명

기사입력 2025-11-01 06:01


[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김구라가 투자 관련 이슈에 대한 과도한 관심에 솔직한 속내를 털어놨다.

31일 '그리구라' 채널에는 '원래 선진국은 수도권 집 못산다고?' 영상이 게재됐다.

영상에서 김구라는 최근 화제가 된 금테크와 주식 수익률에 대해 입을 열었다. 그는 "내가 금 투자를 5년 전에 했던 게 뉴스에 너무 많이 나오더라. 내가 금을 몇십억 투자해서 몇십억 더 먹었으면 말도 안 한다. 무슨 300%라면서 얼마 전에 식당에 갔더니 '김구라 씨, 금 투자해서 돈 벌었다면서요?'라고 하더라. 내 소득 규모 봤을 때 그냥 좀 산 거다"라고 토로했다.

이어 "삼성전자 (주식)도 '100% 먹었다면서요?'라고 하는데 그것도 거의 한 10년 갖고 있었다. 사람들이 너무 그런 것에 관심이 많다"며 "어떤 분들은 '이거 진짜 얼마 안 되는 건데' 그냥 그렇게 생각하는 분들도 있는데 그걸 그냥 단순하게 '돈을 그렇게 벌었어?'라고 생각하는 분도 있다. 근데 내가 투자해서 날린 것도 엄청 많다"고 털어놨다.

그러면서 "어떤 분들은 옛날에 전처와 같이 지낼 때 돈 잃은 걸 지금 이걸로 만회했다고 연결시키는 분들이 있다. 근데 그거랑 전혀 관계없다. 그건 만회도 안 된다"며 선을 그었다.


앞서 김구라는 유튜브 채널을 통해 금 테크와 주식 수익률을 공개해 화제가 된 바 있다. 그는 "예전에 '구라철' 촬영할 때 금거래소를 갔다. 당시 (5년 전) 금이 나름 괜찮다고 해서 내가 그때 1억 원 정도의 금을 샀다"며 "그때 1kg짜리랑 남은 자투리로 350g 정도를 샀다"고 밝혔다.

이어 "몇 년 전에 금값이 많이 올라서 2억 얼마 정도 됐다. 이걸 팔아야겠다고 생각했는데 아내가 '돈이 급한 것도 아닌데 금 팔지 말고 갖고 있자'고 했다. 아내가 경제 상식이 나만큼은 없지만 여자들의 감이 있더라. 그래서 그냥 놔뒀더니 얼마 전에 금값이 올라서 3억 4천만 원이 됐다"고 전했다.

또 그는 주식 투자에 대해 "난 주식 계좌 설정을 수익률 기준으로 본다. 수익률 좋은 게 밑단에 있는데 삼성전자가 밑단에 있다. 지금 100% 정도 수익률이 나온다"고 말해 관심을 모았다.

한편 김구라는 2015년 연대보증으로 인한 채무 문제로 전처와 이혼했다. 당시 김구라는 전처의 부채에 대해 "끝까지 마무리 짓겠다"고 밝혔고, 이혼 후 채무액 17억 원을 3년 만에 변제했다.

