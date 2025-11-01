야노 시호, ♥추성훈 결혼식 영상에 질색…"무서워! 무서워!"

기사입력 2025-11-01 06:30


야노 시호, ♥추성훈 결혼식 영상에 질색…"무서워! 무서워!"

야노 시호, ♥추성훈 결혼식 영상에 질색…"무서워! 무서워!"

야노 시호, ♥추성훈 결혼식 영상에 질색…"무서워! 무서워!"

[스포츠조선 김준석 기자] 야노 시호가 남편 추성훈의 결혼식 당시 댄스 영상을 보고 질색했다.

31일 야노 시호는 최근 유튜브 채널에 '야노시호♥추성훈 결혼식 최초 공개 ㅣ 17년 전 전설의 시작'이라는 제목의 영상을 올리고, 그동안 꺼내보지 않았던 결혼 앨범과 당시 결혼식 영상을 공개했다.

이날 야노 시호는 추성훈과의 2009년 결혼식 본식 영상과 함께 2부 파티 영상까지 공개했다. 해당 영상 속 추성훈은 마이크를 잡고 무대 위에서 유쾌한 춤을 추며 흥을 폭발시켰다.

이를 본 야노 시호는 "무서워! 무서워!"라며 얼굴을 감싸고 웃음을 터뜨렸고, "정말 클럽 같네, 이런 시대였구나"라며 쑥스러워했다.

이어 신혼 초에 함께 찍은 커플 댄스 장면이 공개되자 "이런 모습이 낯설다"고 손사래를 쳤다.

한편 야노 시호는 "일본은 결혼식이 1부 본식 이후 애프터 파티, 3차까지 이어진다"며 당시 결혼 문화 차이를 소개했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

2.

야노시호, ♥추성훈과 17년 전 웨딩 풀버전 공개…"원래 결혼식 안 하려 했다"

3.

"평생 미역국도 못 먹었다" 박수홍, ♥김다예 7첩반상에 결국 눈물

4.

'과다 출혈' 지소연, 2000만원 초호화 조리원서 회복..쌍둥이와 행복한 시간

5.

'방송 활동 중단' 백종원, 유튜브 전면 손본다…논란 이후 첫 공식 예고

연예 많이본뉴스
1.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

2.

야노시호, ♥추성훈과 17년 전 웨딩 풀버전 공개…"원래 결혼식 안 하려 했다"

3.

"평생 미역국도 못 먹었다" 박수홍, ♥김다예 7첩반상에 결국 눈물

4.

'과다 출혈' 지소연, 2000만원 초호화 조리원서 회복..쌍둥이와 행복한 시간

5.

'방송 활동 중단' 백종원, 유튜브 전면 손본다…논란 이후 첫 공식 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

'2025 최강팀은 LG 트윈스' 4승1패 징검다리 우승, V4 완성. 3년간 두번 우승 염경엽, 명장에 오르다[KS5 리뷰]

2.

대충격! 문동주, 1회 직구 최저 140km. 평균 146km → 지쳤나 완급조절인가 [KS5]

3.

LG를 바꿨다! 시리즈를 뒤틀었다! → 김현수, 생애 첫 한국시리즈 MVP 등극! [KS 히어로]

4.

벼랑 끝, 류현진까지 불펜 자청했다…"모든 투수 준비해 경기를 풀어간다"

5.

'손흥민한테 그냥 들이박아!' 괴상 전략에 분노한 LAFC 감독 "황당하다" 극대노..."대응 훌륭, 절대 물러서지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.