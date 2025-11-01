최화정, '1박 2200만원' 럭셔리 호캉스..시티+한강뷰에 감탄 "너무 좋다"

기사입력 2025-11-01 06:20


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최화정이 럭셔리 호캉스를 즐겼다.

31일 최화정의 유튜브 채널에는 '집 나올 때 '이것' 없으면 안 된다는 최화정 여행보따리 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 최화정은 스태프들과 함께 신상 호텔에서 호캉스를 즐겼다.

최화정은 럭셔리 리버뷰 객실에서 묵었다. 최화정은 속이 뻥 뚫리는 한강뷰를 보고는 "너무 좋다"면서 감탄했다.


최화정은 호텔에서 가장 큰 방도 구경가는 시간을 가졌다. 무려 1박에 2200만원이라고. 최화정은 2200만원짜리 스위트룸의 럭셔리한 내부를 보고는 감탄했다.

이후 최화정은 호텔 식당에서 고급진 식사도 즐기며 행복한 호캉스를 즐겼다.

한편 최화정은 서울 성동구 성수동에 위치한 주상복합아파트에 거주 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

