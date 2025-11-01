'남편상' 김선영 앵커 "故백성문, 항암 중 눈 실명해도 사력 다해..이…

|
[스포츠조선 이게은기자] 남편 고(故) 백성문 변호사를 떠나보낸 YTN 김선영 앵커가 심경을 전했다.
1일 김 앵커는 백 변호사의 SNS 계정에 "사람 좋은 선한 미소로 제게 다가온 남편, 백성문 변호사가 영면에 들었습니다 제 남편은 지난해 여름, 부비동암이라는 희귀암을 진단 받고 수술,항암, 방사선 치료 등을 받으며 1년 여간 치열하게 병마와 싸웠지만, 끝내 무섭게 번지는 악성종양을 막지는 못했습니다"라고 전했다.
함께 공개된 사진은 두 사람이 프랑스 파리로 신혼여행을 떠났던 모습이다. 김 앵커는 "결혼 10주년에 신혼여행지였던 파리에 다시 가자는 저희 약속은 이뤄지지 못했네요. 생전에 남편이 가장 좋아했던 파리 사진으로 대신합니다"라며 고인과의 추억을 떠올렸다. 사진 속 고인은 김 앵커를 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈으로 바라보고 있어 보는 이들까지 눈시울이 붉어지게 했다.
한편 백 변호사는 지난 31일 오전 2시 8분쯤 분당 서울대병원에서 눈을 감았다. 향년 52세. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐으며 발인은 11월 2일 오전 7시, 장지는 용인공원이다.
2019년에는 7세 연하 김선영 앵커와 결혼식을 올리며 인생 2막을 열었다. 방송을 통해 인연을 맺어 백년가약까지 약속했지만, 결혼 6년 만에 비보를 겪게 됐다.
다음은 김선영 앵커 글 전문
백성문 변호사의 아내, YTN 김선영 앵커입니다.
사람 좋은 선한 미소로 제게 다가온 남편, 백성문 변호사가 영면에 들었습니다.
제 남편은 지난해 여름, 부비동암이라는 희귀암을 진단 받고 수술,항암, 방사선 치료 등을 받으며 1년 여간 치열하게 병마와 싸웠지만, 끝내 무섭게 번지는 악성종양을 막지는 못했습니다.
힘든 투병 과정에서도 얼굴 한번 찡그리지 않던 순하고 착한 사람, 물 한 모금도 못삼키는 고통 속에서도 와이프 끼니를 챙기던 다정한 남편이었습니다.
마지막까지 방송복귀를 위해 의지를 불태웠고, 와이프 지켜준다고 항암 중에 한쪽 눈을 실명해도 맨발 걷기까지하며 사력을 다해 버텼습니다.
하지만 더 긴 시간을 함께 하고 싶은 저희 부부의 간절한 기도는 응답 받지 못했습니다.
너무나 고맙게 잘 버텨준 남편이 잠을 자는 듯한 평안한 표정으로 하늘나라에 갔습니다.
남편은 저를 항상 농담 삼아 "김여사"라고 불렀는데요. 남편이 숨을 거두기 전 귀에 대고 얘기했습니다. "김여사 잘 버티고 지낼테니, 걱정 말고 이제 아프지 않은 곳으로 가요"
남편이 지난 6월 이런 얘기를 남겼습니다. "내 인생에 가장 찬란한 시간을 함께 해줘서 고마워" 남편을 보내며 ...진심으로 기도합니다. 천국에서, 더 찬란한 시간 보내기를, 늘 그 표정으로 웃고 있기를...
P.S 결혼 10주년에 신혼여행지였던 파리에 다시 가자는 저희 약속은 이뤄지지 못했네요.
생전에 남편이 가장 좋아했던 파리 사진으로 대신합니다.
