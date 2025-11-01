“갓 쓴 지디 원더풀” APEC 정상들, SNS에 샤라웃 “한국 정말 대…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 빅뱅 지드래곤 공연에 APEC 정상들이 열성적인 K팝 팬처럼 핸드폰으로 사진을 찍고, 일부는 자신의 계정에 공연 사진과 음악까지 게재하며 샤라웃 했다.
마치 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 사자보이즈를 연상케 한 갓을 쓴 지드래곤은 갓 끈을 흔들며 APEC 정상들의 마음까지 뒤흔들었다.
멕시코 장관은 자신의 인스타 스토리에 지디 사진을 게재하며 그의 노래 'Heartbreaker'를 배경음악으로 깔았다. 그는 지디의 계정을 태그하고 한국 특유의 겸손한 브이 이모티콘까지 삽입하며 한국 사랑을 드러내기도 했다.
모테기 도시미쓰 일본 외무 대신 또한 자신의 계정에 현장 사진을 다양하게 공유하면서 "APEC 정상 만찬에 참석했습니다. 식사도 훌륭했지만 K-POP 스타 지드래곤의 멋진 공연도 있었습니다. 한국도 정말 대단합니다"라고 지드래곤의 공연을 콕 집어 언급했다.
한편 이날 행사에는 현재 현역 군인으로 복무중인 차은우가 등장해 진행을 맡아 유창한 영어 실력까지 선보여 박수를 받았다.
