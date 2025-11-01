'손태영♥' 권상우, 간 혈관종 수술 받았다 "30% 잘라냈는데 최근 다…

|
[스포츠조선 이게은기자] 배우 권상우가 간 혈관종 수술을 받았다고 전했다.
1일 'Mrs.뉴저지 손태영' 채널에는 '미국 5년차 손태영 한국이 그리울 때 먹는 '이것' (가을에 꼭 드셔보세요)'이라는 영상이 게재됐다.
손태영은 "의사 선생님이 쯔양의 위는 남자보다 크다더라"라고 하자 권상우는 "네 남편은 간이 크잖아. 그래서 잘랐는데 다시 자랐대"라고 말했다. 권상우는 지난 1월 '짠한형'에서 "처음 고백하는 거다. 건강검진을 했는데 간에 혈관종이 생겼다. 사실 아버지가 간암으로 일찍 돌아가셨다"라며 간 혈관종 수술을 받아 간 30%를 떼어냈다고 밝혔다.
권상우는 "간이 자라는 데 두 달이 걸리는데, 나는 한 달 만에 자랐다. 간이 진짜 크다고 한다. 그래서 제가 용감한 남자인가 보다"라며 너스레를 떨었다.
한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 손태영은 2019년부터 두 자녀의 교육을 위해 미국에서 거주 중이다.
