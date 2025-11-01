'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] '회춘무새' 지석진이 젊음을 지키기 위해 얼굴을 갈았다.
1일 SBS '런닝맨' 측은 공식 SNS를 통해 "'런닝맨'을 뜨겁게 달군 주간 키워드3 지예은 복귀 / 하하 영포티 / 지석진 3년간 50대. 벌칙을 피하기 위한 멤버들의 고군분투"라면서 예고편이 공개됐다.
이어 멤버들은 레이스 중 지예은에게 "복귀 기념 땡기는 거 이야기 하라"고 했고, 지예은은 "양장피, 회, 곰탕도 먹고 싶다"면서 건강해진 몸과 함께 더욱 강력해진 먹성을 자랑해 웃음을 안겼다. 결국 유재석은 "좋은 말로 할 때 3개 정도로 추려라"고 해 폭소를 자아냈다.
|
이어 '1살 = 3년'이라고 밝힌 '회춘무새' 지석진은 "마사지 받으면 10살 어려진다"는 말에 얼굴을 갈아 젊음을 지키려 하는 모습도 그려져 본 방송에 대한 기대감을 높였다.
한 주간의 화제를 총정리하는 '런닝맨 주간 키워드' 레이스는 11월 2일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com