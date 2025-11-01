'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

최종수정 2025-11-01 19:23

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…

[스포츠조선 정안지 기자] '회춘무새' 지석진이 젊음을 지키기 위해 얼굴을 갈았다.

1일 SBS '런닝맨' 측은 공식 SNS를 통해 "'런닝맨'을 뜨겁게 달군 주간 키워드3 지예은 복귀 / 하하 영포티 / 지석진 3년간 50대. 벌칙을 피하기 위한 멤버들의 고군분투"라면서 예고편이 공개됐다.

이날 3주 만에 복귀한 지예은은 갑자기 눈물을 흘렸다. 이에 유재석은 "왜 우냐"고 물었고, 지예은은 "3주만에 오니까 뭉클하다"고 했다.

이어 멤버들은 레이스 중 지예은에게 "복귀 기념 땡기는 거 이야기 하라"고 했고, 지예은은 "양장피, 회, 곰탕도 먹고 싶다"면서 건강해진 몸과 함께 더욱 강력해진 먹성을 자랑해 웃음을 안겼다. 결국 유재석은 "좋은 말로 할 때 3개 정도로 추려라"고 해 폭소를 자아냈다.


'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" (…
또한 지난주 투머치한 옷차림으로 '영포티의 아이콘'이 된 하하의 옷차림. 이날도 유재석은 하하의 의상에 "한인 회장님 복장"이라고 지적, 멤버들은 "영포티다"고 놀렸다. 이에 하하는 옷차림을 바꿔 제 나이 찾기에 도전한다.

이어 '1살 = 3년'이라고 밝힌 '회춘무새' 지석진은 "마사지 받으면 10살 어려진다"는 말에 얼굴을 갈아 젊음을 지키려 하는 모습도 그려져 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

한 주간의 화제를 총정리하는 '런닝맨 주간 키워드' 레이스는 11월 2일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

2.

‘176cm’ 김희철, 교통사고 후 키 줄어들어 “대퇴골 다 무너졌다”

3.

조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”

4.

'백혈병 투병' 차현승 "의료파업 여파로 대학병원서 안 받아줘, 잘못될까 겁났다"

5.

‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데.."

연예 많이본뉴스
1.

강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

2.

‘176cm’ 김희철, 교통사고 후 키 줄어들어 “대퇴골 다 무너졌다”

3.

조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”

4.

'백혈병 투병' 차현승 "의료파업 여파로 대학병원서 안 받아줘, 잘못될까 겁났다"

5.

‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데.."

스포츠 많이본뉴스
1.

"원숭이 울음소리+가운뎃손가락 욕" 중국서 발생한 '충격적 인종차별'…'울산에 물병투척' 청두 팬 소행

2.

'단장 불참 예고' FA 유출 대비 KIA, 오키나와행 30명 확정…신인 야수 3명+타카하시 코치 함께한다

3.

월드시리즈서 최악의 '삼류' 주루.. 황당한 창조 병살! 본헤드 플레이에 다저스 구사일생

4.

3연패 끝났다! 한국전력, 시즌 첫 승 제물은 삼성화재 → 3-1 완파

5.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.