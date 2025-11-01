로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로…

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 로빈 데이아나와 그룹 LPG출신 김서연 부부가 계류 유산 판정을 받고 눈물을 흘렸다.

1일 유튜브 채널 '로부부 Robooboo'에는 "기적의 심장 깜빡임 | 그리고 진짜 안녕 | 로부부 임신일기 마지막"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 병원으로 향하던 김서연은 "마음이 좀 가볍다. 슬프겠지, 슬프고 마지막 검사할 때도 슬프겠지만, 기적이 나타나준다면 너무 좋겠지만 임신 증상이 사라졌다. 아예 사라진 건 아닌데 미약하다"고 했다. 최근 부부는 병원을 찾았다가 유산 가능성에 눈물을 흘렸던 바.

잠시 후 병원에 도착한 김서연은 "떨린다"면서 검사를 진행, 로빈은 초조하게 기다렸다.

의사는 "아주 미세하게 움직임이 있는데 솔직히 이 정도에서 앞으로 잘 갈 거라고 기대하긴 좀 어렵다"며 "정상적인 임신이 진행될 가능성은 1,2% 미만일 것 같다"며 조심스럽게 이야기 했다. 이어 "그래도 기다려 봐야겠지? 약간 희망고문만 하다가 마는 경우가 워낙 많아서 환자분이 힘들어하면 일반적인 코스에서는 사실 진행이 되긴 어렵다고 봐야 한다"면서 "심장 소리는 잘 안 들리는데 눈으로는 깜빡거리는 게 보인다"고 했다. 이어 의사는 "아기가 처음에 심장이 뛰기 시작할 때 보통 90회 이상, 100회 정도에서 뛰기 시작한다. 얘는 지금 속도로 봐도 거의 한 60회 안쪽이다"고 했다.


상의 끝에 3일을 더 기다려보기로 한 부부는 3일 뒤 다시 병원을 찾았다. 결국 뛰지 않은 심장.

의사는 "다음 임신 하셔야 되니까, 다음 임신을 위해서는"이라면서 "계류유산이라고 한다. 계류유산이라는 의미는 '유산이 됐는데 남아있다'는 뜻이다. 아기가 만들어지는 영역은 신의 영역이다. 만들어지고 있었는데, 좀 문제가 있으니까 더 이상 진행이 안 되는 상황이다"고 설명했다. 이어 "보통은 한 10% 안쪽에서 발생한다"며 "엄마 자궁이 역할을 제대로 하고 있다. 이번에 아기 쪽에서 문제가 생긴 거다. 그러니까 다음번에는 아마 큰 영향은 없을거다"고 했다.

잠시 후 수술을 끝낸 김서연은 "수술 후 손이 엄청 떨렸다"면서 "마취를 하는데 속상하고 무섭다. 근데 묶여 있으니까 눈물이 엄청 나는데 닦을 수가 없더라"며 담담하게 말했다. 이에 로빈은 "슬프다"면서 눈물을 삼켰다.


수술 다음날, 부부는 수술 확인하고 소독을 하기 위해 병원을 찾았다. 김서연은 "같이 와줘서 고맙다"고 했고, 로빈은 "당연한 소리를. 고생이 많았다"고 했다.

병원 도착 후 대기 중이던 로빈은 산모 수첩을 보며 눈물을 흘렸다. 이어 로빈은 "슬프다. 되게 슬픈데"라며 산모 수첩에서 눈을 떼지 못했다. 이에 김서연 역시 참았던 눈물을 흘렸다.

얼마 뒤 카메라 앞에 앉은 로빈은 "서연이가 수술을 후 회복 중이다. 너무 좋은 댓글이나 응원 메시지를 많이 받아서 감사하다고 계속 전하고 싶었다"며 많은 이들의 응원에 고마운 마음을 전했다.

김서연도 "'주변에 이런 분들이 있었는데 금방 또 아기가 찾아왔다'는 댓글이 엄청 힘이 났다. 희망적인 글을 보니까 정말 덜 힘들었던 것 같다"면서 "앞으로도 힘들 수도 있겠지만, 잘 견뎌내서 또 좋은 일이 있을 수도 있으니까. 12월부터 또 준비하면 된다고 하니까 긍정적으로 생각해서 잘 견뎌내겠다"고 다짐했다.

