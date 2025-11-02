'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어…

|
[스포츠조선 정안지 기자] JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서이자 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장인 박진영이 시진핑 중국 국가주석을 만났다.
진지한 표정으로 이야기 중인 박진영과 그의 말을 경청한 채 미소를 짓고 있는 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 모습이 눈길을 끈다.
박진영은 "시진핑 주석님 만나 뵙고 말씀 나눌 수 있어 정말 기뻤다. 경청해주시고 좋은 말씀 해주셔서 진심으로 감사 드린다"면서 "대중문화를 통해 양국의 국민들이 더욱 더 가까워질 수 있도록 더 많은 이야기 나눌 수 있길 기원한다"고 전했다.
이후 박진영은 "그동안 현장에서 일하면서 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각됐던 부분들을 잘 정리해서 실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 또 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다"면서 "K-pop이 한 단계 더 도약해 우리 문화를 알리는 걸 넘어, 세계인들이 서로를 이해하고 교류하는 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 소감을 전했다.
