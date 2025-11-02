'김지민♥' 김준호 "아내가 잘하는 요리는 갈비찜·참치김치찌개…나보곤 요…

|
[스포츠조선 고재완 기자] '독박즈'가 홍콩의 '청차우 섬'에서 자전거 트레킹을 하며 새로운 홍콩 여행의 매력을 알렸다.
본격 트레킹에 돌입한 '독박즈'는 근처 자전거 대여소로 갔다. 직후 '독박즈'는 자전거 위에서 오래 버티는 사람이 승리하는 게임을 해 '자전거 대여비 및 간식비'를 내기로 했다. 이때 홍인규는 자전거가 빨리 쓰러지는 긴급 상황에서도 땅에 발이 닿지 않도록 온몸으로 버텨내 0.01초 차이로 김준호를 눌렀다. '홍콩의 엄복동'(?)에 등극한 홍인규는 4위가 됐지만, 5등 김준호와 함께 3인용 자전거를 끄는 신세를 면치 못했다. 두 사람은 1,2등인 장동민과 유세윤을 뒤에 태운 채 출발했고, 혼자 1인용 자전거를 타게 된 3위 김대희는 "너무 편하고 좋다"며 콧노래를 불렀다. '하인 모드'가 된 김준호와 홍인규는 '주인님'의 심기를 거스르지 않으려 열심히 페달을 밟았지만, 뜨거운 날씨와 오르막길에 녹다운이 됐다. 이에 '주인님'들이 직접 자전거를 끌었고, 우여곡절 끝 '독박즈'는 '청차우 산' 전망대까지 올라갔다. 유세윤은 "날 반겨주는 그늘이 가까워진다"며 행복해한 반면, 김대희는 "유세윤 너 혼자만 신났다"며 투덜대 짠내 웃음을 안겼다.
