'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

기사입력 2025-11-02 11:11


'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거…

[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 김풍이 새신랑 곽튜브를 위해 역대급 비주얼의 요리를 선보인다.

2일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해)에서는 결혼 이틀 차 새신랑 곽튜브의 냉장고 속 식재료로 펼쳐지는 15분 요리 대결이 공개된다.

첫 번째 대결은 '공풍증 유발자' 김풍과 '3연패의 굴욕' 윤남노의 리턴 매치로 꾸며진다. 김풍에게 약한 모습을 보여 '공풍증 환자'라는 별명을 얻은 윤남노는 최근 권성준과 팀을 이뤄 김풍-손종원 팀을 상대로 첫 승을 거둔 바 있다. 그는 대결에 앞서 "오늘만큼은 혼자 힘으로 김풍 작가님을 박살 내겠다"며 설욕을 다짐했고, 김풍은 "팀전과 개인전은 다르다. 이번에 싹 한 번 밟아주겠다"며 맞불을 놨다.

대결이 시작되자 김풍은 또 한 번 충격적인 비주얼의 요리를 선보인다. 새신랑 곽튜브를 위한 '축하 케이크'를 만들겠다며 상상을 초월한 재료들을 꺼내 모두를 놀라게 했다. 5분 점검에 나선 김성주는 "이거 시식해도 괜찮겠죠?"라고 묻고, 곽튜브 역시 "저 결혼 축하하시는 거 맞냐. 이거 웨딩 케이크가 맞는 거죠?"라며 불안한 미소를 보였다. 과연 '마계 요리사' 김풍의 손끝에서 탄생할 웨딩 케이크는 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다.

두 번째 대결은 곽튜브의 특별한 요청으로 '임신한 아내를 위한 요리' 주제로 펼쳐진다. 이번 대결에는 이탈리아 출신 미슐랭 1스타 셰프 안티모와 '냉부' 대표 이탈리안 셰프 샘킴이 출연해 자존심을 건 요리 대결을 벌인다.

안티모는 "셰프 남편이 임신한 아내에게 요리해 주는 건 당연한 의무"라며 자신감을 보였고, 샘킴은 "임신한 아내를 위해 동의보감까지 공부했다"며 '사랑꾼 셰프' 면모를 과시했다. 15분 안에 완성하기 어려운 메뉴를 선택한 샘킴은 조리대를 종횡무진 누비며 혼신의 힘을 다했고, 안티모는 오랜만의 출연에도 침착함을 유지하며 여유를 보였다. 그러나 예상치 못한 변수가 발생하며 긴장한 모습을 보이기도 했다.

곽튜브는 "제가 꿈꾸던 맛이에요"라며 극찬을 쏟아낼 예정으로, 과연 승자는 누가 될지 시청자들의 궁금증을 한껏 끌어올리고 있다.

한편, 곽튜브의 신혼 냉장고는 오는 2일 오후 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

생일 하루 전, 엄마와 함께 세상 떠났다…故박지선, 오늘(2일) 5주기[종합]

2.

오은영 눈물..“대장암 수술 당시 아이 이름 목 놓아 불러”

3.

'100억 빚' 임채무, 재정난 '두리랜드' 살린다..1천만원 투입, 파충류 사입 욕망(사당귀)

4.

윤민수, 8억家 이사후 홀가분한 미소..임원희 "3년 이후가 고비"(미우새)

5.

부활 김태원 딸 서현, ♥뉴욕 남편과 전통혼례 치렀다 "쏘 뷰티풀"(조선의사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

생일 하루 전, 엄마와 함께 세상 떠났다…故박지선, 오늘(2일) 5주기[종합]

2.

오은영 눈물..“대장암 수술 당시 아이 이름 목 놓아 불러”

3.

'100억 빚' 임채무, 재정난 '두리랜드' 살린다..1천만원 투입, 파충류 사입 욕망(사당귀)

4.

윤민수, 8억家 이사후 홀가분한 미소..임원희 "3년 이후가 고비"(미우새)

5.

부활 김태원 딸 서현, ♥뉴욕 남편과 전통혼례 치렀다 "쏘 뷰티풀"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종 선택, 대주자 출전 가능할까

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 공백 문제 제대로 터졌다! '포스테코글루 시절만큼 심각' 토트넘, 최악의 공격력에 야유까지→"바닥 찍었다" 비판 폭주

3.

[단독]'K2 최고 외인' 에울레르, 다음 시즌에도 이랜드서 뛴다...빅클럽 러브콜 속 완전 이적 '확정'

4.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

5.

주전복귀 김민재. 철벽수비 B 뮌헨 3대0 완승 기여. 평점 7.4점. 완벽 수비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.