'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거…

[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 김풍이 새신랑 곽튜브를 위해 역대급 비주얼의 요리를 선보인다.
대결이 시작되자 김풍은 또 한 번 충격적인 비주얼의 요리를 선보인다. 새신랑 곽튜브를 위한 '축하 케이크'를 만들겠다며 상상을 초월한 재료들을 꺼내 모두를 놀라게 했다. 5분 점검에 나선 김성주는 "이거 시식해도 괜찮겠죠?"라고 묻고, 곽튜브 역시 "저 결혼 축하하시는 거 맞냐. 이거 웨딩 케이크가 맞는 거죠?"라며 불안한 미소를 보였다. 과연 '마계 요리사' 김풍의 손끝에서 탄생할 웨딩 케이크는 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다.
두 번째 대결은 곽튜브의 특별한 요청으로 '임신한 아내를 위한 요리' 주제로 펼쳐진다. 이번 대결에는 이탈리아 출신 미슐랭 1스타 셰프 안티모와 '냉부' 대표 이탈리안 셰프 샘킴이 출연해 자존심을 건 요리 대결을 벌인다.
곽튜브는 "제가 꿈꾸던 맛이에요"라며 극찬을 쏟아낼 예정으로, 과연 승자는 누가 될지 시청자들의 궁금증을 한껏 끌어올리고 있다.
한편, 곽튜브의 신혼 냉장고는 오는 2일 오후 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.