'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

기사입력 2025-11-02 14:03


'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은(왼쪽), 박현호. 사진 출처=은가은 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 은가은이 남편 박현호와 함께한 행복한 데이트 근황을 밝혔다.

은가은은 1일 자신의 SNS에 "엄마가 맛있으면 아가도 맛있고, 엄마가 즐거우면 아가도 즐겁지. 남편 고마워. 매일이 파티"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 두 사람은 풍선과 레터링 디저트 등으로 꾸며진 테이블 앞에서 포즈를 취하는 중이다. 고급 레스토랑에서 행복한 데이트를 즐긴 것으로 보인다. 특히 은가은이 임신 22주 차로 살이 오른 얼굴과 D라인을 자랑, 눈길을 끈다.

은가은은 지난 10월 28일 소속사 관계자를 통해 임신 22주 차에 접어들었다는 소식을 전했다. 은가은은 "건강하게 잘 지내고 있다"며 팬들의 축하에 감사 인사를 전한 바 있다.


'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은. 사진 출처=은가은 SNS

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데…
은가은. 사진 출처=은가은 SNS
1987년생인 은가은과 1992년생 박현호는 KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전, 약 1년의 교제 끝에 지난 4월 결혼식을 올렸다. 결혼 후 두 사람은 채널A '요즘 남자 라이프?신랑수업'에서 신혼 일상을 공개하며 대중의 응원을 받았다.

이후 지난 5월 방송에서 박현호가 "가은이가 계속 피곤해하고 음식도 잘 못 먹길래 혹시나 해서 테스트기를 해봤는데 희미하게 두 줄이 나왔다"고 밝혀 임신설이 불거졌지만, 당시에는 "아직은 아니다"라며 해명했다. 이후 9월 KBS1 '아침마당'에 동반 출연한 자리에서 "아들이든 딸이든 와주면 감사하다. 둘을 원한다"며 2세에 대한 바람을 전하기도 했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

2.

김용림, '시댁 불편' 발언에 폭발..자리 박차고 일어나 "괘씸해"

3.

강호동 '스타킹' 폭로 또 나왔다..원걸 선미 "소녀시대 편애해"(아는형님)

4.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

5.

‘시험관 시술♥’ 이상민, 임신 축하 받아..볼록 나온 배 포착

연예 많이본뉴스
1.

'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

2.

김용림, '시댁 불편' 발언에 폭발..자리 박차고 일어나 "괘씸해"

3.

강호동 '스타킹' 폭로 또 나왔다..원걸 선미 "소녀시대 편애해"(아는형님)

4.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

5.

‘시험관 시술♥’ 이상민, 임신 축하 받아..볼록 나온 배 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

2.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

5.

'오피셜' 공식발표, 손흥민 사우디 2000억 거절하길 잘했다! "SON 메시 수준의 선수"→"쏘니 덕분에 가문의 영광 드높여"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.