‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을…

[스포츠조선 박아람 기자] 이춘재의 전처가 31년 만에 처음으로 입을 연다.
이춘재는 자신이 어린 시절 동네 누나에게 추행을 당한 경험이 있으며, 이로 인해 연쇄적인 범행을 저지르게 되었다는 주장을 펼치기도 했다. 하지만 조사를 맡았던 당시 경기남부경찰청 형사과장 나원오 경무관은 이 같은 주장이 "자신의 범죄를 합리화하기 위해 지어낸 이야기일 가능성이 높다"고 일축했다. "유년 시절 추행 피해가 여성과의 정상적인 관계 형성에 영향을 미쳤을 수는 있겠으나, 그것이 연쇄적인 범행을 저지르는 결정적인 요인은 아니었을 것"이라고 분석하며, 가해자의 자기 합리화가 얼마나 교묘하고 이기적인지에 대해 말하기도 했다.
'괴물의 시간 1부는' 단순한 사건 재구성을 넘어, 범죄자의 뒤틀린 심리와 사회적 책임까지 아우르는 깊이 있는 분석으로 시청자들의 공감을 이끌어냈다. 이춘재의 육성과 전문가들의 날카로운 통찰이 어우러져 시청자들에게 압도적인 몰입감과 함께 범죄가 남긴 상흔, 그리고 재발 방지를 위한 사회적 노력이 얼마나 중요한지를 되새기는 계기를 마련했다.
'괴물의 시간' 1부에서는 이춘재라는 '괴물'의 실체를 파헤치며 사건이 남긴 끝나지 않은 질문들을 던졌고, 그의 자기 합리화 시도마저 가감 없이 보여주며 범죄자의 내면을 깊숙이 들여다보았다. SBS '괴물의 시간' 2부 '이춘재의 낮과 밤' 편에서는 이춘재의 극단적인 두 얼굴을 목격했던 동창, 이웃, 직장 동료들의 생생한 증언이 최초로 공개된다. 특히, 이춘재로 인해 사랑하는 동생을잃은 피해자이자 그를 가장 가까이서 지켜본 전처가 31년 만에 자신이 경험한 '인간 이춘재'에 대해 털어놓는다. 그는 "나는 왜 안 죽였을까? 나는 왜 살려뒀을까?"라고 고백한다. 이어 "한 번은 밖이 시끄럽더라. 무슨 소리지? 하고 창문을 열었는데..."라며 이춘재를 처음 만나고 결혼해 가정을 꾸리기까지의 과정과 그가 겪었던 이춘재의 본모습과 충격적인 기행과 실체를 전해 충격을 안긴다.
SBS 4부작 크라임 다큐멘터리 '괴물의 시간' 2부 '이춘재의 낮과 밤'은 11월 2일 일요일 밤 11시 10분 방송된다.