한상보, '탈모 시술'로 어마어마하게 벌었다...이현이 "사실 저도 산후…

2025-11-02


[스포츠조선 김수현기자] 산후 탈모를 고민하는 이현이가 '탈모의 신' 한상보를 만났다.

1일 이현이의 유튜브 채널에는 '출산 후 피해갈 수 없는 여성탈모.. 값싸게 지키는 비결 공개'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


두 아이의 엄마인 이현이는 '탈모 전문가' 한상보를 만나 산후 탈모에 대해 진지하게 상담했다.

이현이는 "첫째를 낳고 나서 잔머리가 엄청 생겼는데 둘째 낳고 나니까 잔머리가 훨씬 더 많이 생겼다. 더 많이 빠졌다는 뜻이라더라"이라고 한숨을 쉬었다.

또한 가르마가 걱정이라는 이현이는 "(헤어 퍼프로) 칠하지 않으면 조명 아래에서 (가르마가) 반짝한다"고 고충을 털어놓았다.


'산후 탈모'에 한상보는 "보통 고민이 많으시다. 그래서 제가 돈을 벌어먹는다"라며 너스레를 떨었다.

이어 한상보는 "이론적으로 출산 후 탈모는 100% 회복이 된다 하는데 사실 안 된다. 70~80%만 회복이 된다"라 했고 이현이는 "그러니까 모발의 20~30%가 날아간다는 건데, 얼마나 불쌍하냐"라고 속상해 했다.

이어 "출산하고 살 뺀다고 극한 다이어트를 하면 더 안 돌아온다. 출산 후에 다이어트할 때도 곡물 단백질을 어느 정도 잘 섭취해야 한다. (머리숱이) 돌아올 충분한 시간을 준 다음 그래도 부족하면 뒷머리 상태를 보고 뒷머리가 좋으면 수술할 수 있다"고 조언했다.

