김연지, ♥유상무 대신 캐리어 빨래 정리.."가사도우미냐" 팬들 일침

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 유상무의 아내 김연지가 해외 일정을 마치고 온 남편의 캐리어를 직접 정리해주는 모습을 공개했다.

김연지는 2일 "저의 주말을 7장의 사진으로 요약해보았어요.."라며 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 김연지가 약 20여일간 해외에서 일정을 마치고 온 유상무의 캐리어를 대신 정리해주고 있는 모습이 담겨있다. 김연지는 마스크까지 착용하고 세심하게 빨래를 챙겼다.

김연지는 "살려줘"라는 멘트까지 덧붙였지만, 정작 유상무는 쇼파에 누워 핸드폰만 들여다보고 있었다.


이를 본 팬들은 댓글을 통해 유상무의 행동을 지적했다. 다수는 "마치 가사도우미 같다", "캐리어에 담긴 빨래는 스스로 정리해야 하는 것 아니냐", "콘셉트라고 해도 과하다", "너무 엄마처럼 다 해주지 마세요"라고 일침을 날렸다.

한편 유상무는 지난 2018년 6살 연하 작곡가 김연지와 결혼했다.

