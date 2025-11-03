“Last Dance” ‘백번의 추억’ 신예은, ‘미스코리아 진’ 리본+붉은 드레스샷[SCin스타]

기사입력 2025-11-04 06:02


“Last Dance” ‘백번의 추억’ 신예은, ‘미스코리아 진’ 리본+…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신예은이 '미스코리아 콘셉트' 비주얼로 또 한 번 존재감을 각인시켰다.

3일 신예은은 자신의 SNS에 "Last Dance"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 신예은은 붉은 드레스에 왕관, '미스코리아 진' 리본을 어깨에 두른 채 영화 같은 분위기를 연출하며 눈길을 끌었다. 해당 컷은 최근 종영한 드라마 '백번의 추억' 비하인드로 무대 계단에 홀로 앉은 흑백 사진은 클래식하면서도 깊은 여운을 남겼다.

신예은의 독보적 아우라에 팬들은 "진짜 미스코리아 같다", "영화 속 한 장면" 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편 신예은은 2026년 첫 방송되는 지니TV 오리지널 드라마 '존버닥터'에서 이재욱과 호흡을 맞출 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

4.

박중훈, '혈액암 투병' 안성기 언급…"선배님이 있어 제 인생이 좋았다"

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON, 어떻게 막나!"→"양발 다 잘 써!" 감독도 두 손 들었다…손흥민 압도적 존재감 '동료→코칭스태프 알뜰살뜰'

2.

"다저스 왕조가 세워졌다", 누가 만든 전력인데...오타니의 희생과 헌신, "내년에도 WS 우승 1순위"

3.

전격 은퇴 선언 '국민 거포', 혼이 서린 고척돔으로 돌아온다고? 선수, 코치 다 안 되는데 어떻게?

4.

손흥민 진짜 이 선수랑 사귀나?...경기 시작부터 승리 기념촬영도 딱 붙어서, 끝까지 무조건 '흥부 듀오 LOVE'

5.

대표팀보다 ML 포스팅이 더 궁금. 송성문의 대답은 "지금은 웨이팅 중. 단 마이너는 안가"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.