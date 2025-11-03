이창훈, 뇌물 건넸다가 태국서 체포..9.1% '태풍상사' 이준호, 위기…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사' 영업과장 이창훈이 태국 경찰에 체포됐다.
마진은 6촌형 고마용(이한위)이 태국에서 15년 넘게 운영중인 '사와디 무역'을 소개하며 현실적 실행안을 제시했다. 오랜 현장 경험이 있는 영업 베테랑 다웠다. 그런데 출장을 앞두고 영업팀 내 미묘한 긴장감이 흘렀다. 경리에서 영업팀 주임이 된 오미선(김민하)이 탐탁지 않은 마진이 "영업이 그렇게 호락호락하지 않다"라며 충고한 것. 영업은 남자만 해야 한다는 것이 당시 시대적 불문율이었다. 상사맨이 꿈인 미선은 "평가는 고객에게 받고, 증명은 숫자로 보여드리겠다"라고 단단히 맞섰지만, 못내 쓰라린 속을 감추지는 못했다.
그렇게 태국으로 떠난 태풍상사 3인방의 첫 해외 출장은 설레는 마음과 달리 쉽지 않은 여정이었다. 마용을 처음 만나는 자리에서도 마진은 미선의 소개를 어물쩍 넘어갔고, 식사 자리에서 '사장' 태풍이 사람들에게 손수 국을 떠주자 불편한 기색을 드러냈다. 게다가 물건이 들어올 람차야 항구에 가보고 싶다는 미선에게 그곳은 사장과 영업이 가는 자리라며 그녀를 배제했다. 가서 뭘 할 수 있냐며 딱 잘라 말하는 마진의 태도에 공기는 한층 더 냉각됐다. 방으로 돌아간 미선을 찾아온 건 제대로 먹지 못한 그녀를 챙기기 위해 저녁 식사 쟁반을 가져온 태풍이었다. 그러나 미선은 "사장님이 이렇게 감싸주시니까 제가 그런 말을 듣는 거다"라며 엇나가버렸다.
이런 팽팽한 공기를 바꾸려는 태풍은 클럽에 다 함께 가야 한다고 처음으로 '사장'답게 단호히 지시했다. 요즘 태국에서 인맥 쌓기의 장이라는 클럽에서 헬멧 수출의 단서를 쥔 니하캄 그룹의 막내딸 니차(다비카 후네)를 만나기 위해서였다. 멋지게 차려 입은 태풍을 소개받은 니차는 그에게 무대에 올라 노래를 불러달라고 권했다. 그는 마치 사랑의 세레나데처럼, 'Can't Take My Eyes Off You'를 달콤히 부르며 현장 분위기를 단숨에 사로잡았다.
그럼에도 불구하고 미선의 마음은 여전히 편치 않았다. 태국에 와서 하는 일도 없이 비행기 값만 축낸 것은 아닌지 자책감도 들었다. 불편한 구두에 까진 뒤꿈치를 보니 자신이 더 바보 같았다. 클럽 밖으로 나온 미선을 뒤따라온 태풍은 직접 손수건을 상처 부위에 묶어줬다. 그리고 "너무 애쓰지 마라. (얼마나 노력하고 있는지) 다 알고 있다"라고 다정히 위로했다. 자신을 위해 다시 노래를 흥얼거리는 태풍을 보며 미선의 쓰라린 마음도 점차 풀려갔다.
하지만 평온은 오래가지 않았다. 그날 밤, 숙소로 경찰이 들이닥쳤고, 세 사람이 서로 연행됐다. 사정을 몰라 불안해하던 중, 기초 태국어를 공부해온 미선이 겨우 상황을 파악했다. 문제의 발단은 마진이 세관 직원에게 건넨 50달러였다. 뇌물 의혹으로 번진 사건에 CCTV까지 확보된 상황. 얼굴을 대조해보던 경찰이 결국 마진을 체포했다. 말도 통하지 않는 머나먼 타지에서 태풍과 미선이 이 위기를 어떻게 타개할 수 있을지 기대감이 폭발했다. '태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com