'조각도시' 도경수 "이기적이고 동생 힘들게 하던 이광수 형, 현장에서는 의지"

기사입력 2025-11-03 11:40


'조각도시' 도경수 "이기적이고 동생 힘들게 하던 이광수 형, 현장에서는…
3일 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시' 제작발표회. 도경수와 이광수가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.03/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 도경수와 이광수가 서로의 연기 호흡을 언급했다.

디즈니+는 새 오리지널 시리즈 '조각도시'(오상호 극본, 박신우 김창주 연출)의 제작발표회를 3일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 진행했다. 행사에는 지창욱, 도경수, 김종수, 조윤수, 이광수 배우, 박신우 감독이 참석했다.

도경수는 "평소에는 잘 모르겠다. 광수 형은 항상 자기 주장이 강하고, 동생들을 힘들게 하는 입장이었는데 작품할 때는 많이 다른 게 광수 형이 현장에 있을 때 엄청 많은 의지가 됐다. 사실 표현을 안 해도 너무 잘 하는 걸 모든 분들이 아시니까 그걸 저도 보면서 많이 배웠고, '괜찮아 사랑이야'로 처음 연기할 때부터 많이 배웠다. 저도 많이 배웠기에 현장에서는 광수 형에게 의지하며 촬영한 것 같다"고 말했다.

이광수는 "저도 경수와 워낙 친해서 현장에서 같이 연기를 할 때 내가 쑥스럽지 않을까 생각한 적이 있는데, 현장에서 만나니까 정말 좋았다. 그런 것이 전혀 없이 어떻게 보면 경수 씨와 창욱 씨 덕에 제가 하고 싶은 것을 다 했다. 워낙 편하고 제가 하고 싶은 것을 다 받아주니까 편하게 현장에 놀러가듯 가서 돌아온 것 같다"고 말했다.

'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품. '모범택시' 시리즈를 쓴 오상호 작가가 글을 써 탄탄한 서시를 완성했다. 지창욱이 인생을 조각당한 남자 태중 역으로 분하고, 도경수가 사건을 설계하는 조각가 요한 역을 맡았다. 여기에 김종수, 조윤수, 이광수도 '조각도시'에 힘을 더한다.

'조각도시'는 총 12개의 에피소드로, 오는 5일 4개의 에피소드를 공개한 뒤 매주 2개의 에피소드가 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

