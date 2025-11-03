'조각도시' 도경수 "이기적이고 동생 힘들게 하던 이광수 형, 현장에서는…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 도경수와 이광수가 서로의 연기 호흡을 언급했다.
이광수는 "저도 경수와 워낙 친해서 현장에서 같이 연기를 할 때 내가 쑥스럽지 않을까 생각한 적이 있는데, 현장에서 만나니까 정말 좋았다. 그런 것이 전혀 없이 어떻게 보면 경수 씨와 창욱 씨 덕에 제가 하고 싶은 것을 다 했다. 워낙 편하고 제가 하고 싶은 것을 다 받아주니까 편하게 현장에 놀러가듯 가서 돌아온 것 같다"고 말했다.
'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품. '모범택시' 시리즈를 쓴 오상호 작가가 글을 써 탄탄한 서시를 완성했다. 지창욱이 인생을 조각당한 남자 태중 역으로 분하고, 도경수가 사건을 설계하는 조각가 요한 역을 맡았다. 여기에 김종수, 조윤수, 이광수도 '조각도시'에 힘을 더한다.
