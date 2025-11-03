[SC현장] '바퀴벌레' 지창욱vs'때려죽일' 도경수..'조각도시' 액션…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시'가 선악의 액션으로 가득찬다.
이 작품은 영화 '조작된 도시'와 세계관을 공유하는 작품이다. 지창욱은 영화에 이어 '조각도시'에서도 주인공으로 출연하며 시청자들을 만날 준비를 마쳤다. 지창욱은 "이번에는 캐릭터보다는 상황에 빠져있는 감정들을 표현하는 게 목표였던 것 같다. 태중이란 인물을 입체적으로 만들고 새로운 인물을 매력적으로 만드는 것보다는 태중이가 처한 상황 안에 놓여서 그 감정들을 온전히 표현해내는 것, 시청자들이 이걸 따라오게 만드는 것이 가장 큰 숙제였던 것 같다"고 말했다.
특히 지창욱은 대안이 없던 캐스팅. 지창욱이 아닌 박태중은 생각나지 않을 정도로 '찰떡'이었다는 설명이다. 박신우 감독은 "드라마화가 된다고 했을 때 대본이 나오기 전부터 이미 지창욱 씨가 하겠다는 의지를 보여줬다. 오랜 기간 대본이 나오고 투자가 되는 시간동안 끝까지 기다려주면서 이 작품에 애정을 보여준 것으로 안다. 대단하다고 생각했다. 그 작품이 꼭 리메이크된 것이 아니지만, '조작된 도시'에서도 훌륭한 모습을 보여주셨다. 다른 배우가 생각나지 않았다"고 했다.
지창욱과 도경수의 맞대결이 '조각도시'를 가득 채운다. 지창욱은 "(요한은) 목표이자 때려 죽여도 시원치않을 정도의 굉장히 나쁜 사람이다"고 했다. 도경수는 "요한의 입장에서 태중은 바퀴벌레 같은 존재다. 생명력도 길고 끈질기고, 계속해서 밟는데도 살아서 기어올라오는 존재다"라고 했다.
여기에 악역인 이광수도 등장한다. 이광수는 자신이 맡은 역할에 대해 "대본에 침을 뱉을 정도로 최악의 인물이 아닌가 싶다. 너무 싫은 인물이다. 제가 대본을 보면서 느낀 보기 싫고 볼 때마다 짜증나고 화가 나는 포인트들을 보시는 분들꼐 잘 전달하고 표현하고 싶은 욕심이 들었다. 지금까지 맡은 역할 중에는 가장 부자다. 부자를 표현하기보다는 그냥 부자가 아니라 사람들을 하대하는 자존감이 높은 인물이라 그런 것을 표현하는데 중점을 두고 연기했다"고 말해 웃음을 자아냈다.
'조각도시' 속 볼거리는 단연 액션이다. 카체이싱을 시작으로 오토바이 액션에 맨몸 액션까지 다양한 모습을 지창욱이 소화해낸다. 지창욱은 "다양한 액션들이 나오기 때문에 저에게는 사실 또 하나의 재미였던 것 같다. 스테이지가 넘어간다고 생각했다. 그 스테이지별로 액션의 콘셉트도 바뀌면 좋겠다고 생각했다. 무술 감독님과 얘기를 많이 나누고 회의를 많이 했던 것 같다"고 말했다. 또 도경수는 "요한의 액션 포인트는 사람을 어떻게 처절하고 굉장히 잔인하게 바로 죽일 수 있을지를 무술 감독님과 많은 대화를 해서 액션을 짰다"고 했다.
마지막으로 도경수는 "저희 드라마가 시원하다고 생각한다. 스트레스를 날릴 수 있는 작품이라 생각해서 굉장히 폭풍과 같은 액션을 보실 수 있을 것 같다. 폭풍 액션이다"라고 밝혀 기대감을 높였다.
'조각도시'는 총 12개의 에피소드로, 오는 5일 4개의 에피소드를 공개한 뒤 매주 2개의 에피소드가 공개된다.
