'식스센스2' PD 성추행 혐의 피소…"팔뚝·목 만졌다" vs "무고 법…

[스포츠조선 김준석 기자] tvN 예능 '식스센스: 시티투어2' 연출을 맡은 A PD가 강제추행 혐의로 고소당한 가운데, A PD 측이 이를 전면 부인하며 무고를 주장하고 나섰다.
B씨는 지난 8월 14일 상암 인근 회식 자리 이후 2차 장소 인근에서 A씨가 원치 않는 신체 접촉을 시도했다며, 이를 거부하자 인격 모독성 발언과 함께 프로그램 하차 통보를 받았다고 주장했다.
또 "프로그램 기획부터 촬영 직전까지 관여했지만, 사건 이후 두 달여 앞두고 일방적으로 배제됐다"며 2차 피해를 호소했다.
A씨 측은 "B씨는 기존 팀 내 갈등과 소통 문제로 인해 전보 조치가 예정되어 있던 인물"이라며 "성적 의도가 있는 접촉은 전혀 없었다"고 주장했다.
이어 "당시 현장에는 다수의 인원이 있었고, 어깨동무 수준의 가벼운 접촉 외엔 어떠한 신체적 추행도 없었다"며 "오히려 B씨가 먼저 어깨를 만지거나 팔을 감싸는 장면이 찍힌 영상까지 확보했다"고 밝혔다.
또한 "B씨가 제출한 진정서에는 '정식 고소 여부를 결정하지 않았다'는 표현만 있을 뿐, 구체적인 접촉 내용조차 특정되지 않았다"며 의문을 제기했다.
A씨 측은 "사건 발생 후 단 한 차례의 경찰 조사도 이뤄지지 않았다. 언론을 통한 여론몰이는 무고한 사람의 명예를 짓밟는 행위"라며 "수사기관을 통해 진실이 밝혀질 것"이라고 강조했다.
한편 tvN은 현재 내부 추가 조사를 진행 중인 것으로 알려졌으며, 경찰은 고소장 접수 후 사실관계 확인 절차를 진행 중이다.
