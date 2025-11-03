[종합] "이혼→재결합만 세번째" 나한일♥유혜영…"후회 1도 없어, 싸울 일도, 오해도 없다" (바디인사이트)[SC리뷰[

기사입력 2025-11-03 22:28


[종합] "이혼→재결합만 세번째" 나한일♥유혜영…"후회 1도 없어, 싸울…

[스포츠조선 고재완 기자]배우 나한일과 유혜영 부부가 파란만장한 세 번의 결혼 끝에 다시 함께 살고 있는 근황을 공개하며 "이제는 진짜 편안하다"고 밝혔다.

3일 방송된 MBN '바디 인사이트'에는 결혼과 이혼, 재결합을 세 번이나 반복한 배우 나한일·유혜영 부부가 출연했다.

MC 인교진은 두 사람을 향해 "한 사람과 세 번 결혼한 커플은 처음 본다. 어떻게 보면 연예계를 대표하는 결혼과 이혼의 아이콘"이라고 놀라움을 감추지 못했다.

이에 유혜영은 "지금 합가한 지 1년 됐다"며 "첫 결혼 1년 차 때는 재밌고 설슌쨉? 지금은 편안하다. 재결합을 후회하냐는 질문에는 '1도 없다'"라고 단호히 말했다. 그녀는 이어 "젊고 팔팔할 때는 서로 이해나 용서가 없어서 많이 부딪혔다. 그런데 세월이 지나고 인생을 겪고 나니 '역시 이 사람이 좋다'는 생각이 들더라"며 진심을 전했다.


[종합] "이혼→재결합만 세번째" 나한일♥유혜영…"후회 1도 없어, 싸울…

[종합] "이혼→재결합만 세번째" 나한일♥유혜영…"후회 1도 없어, 싸울…
나한일 역시 아내의 말에 깊이 공감하며 "재결합해서 너무 좋다. 후회는 전혀 없다. 오래오래 함께 살면서 여행도 다니고, 못 해본 일들을 같이 하나씩 해나가고 싶다"고 말했다.

한때 '액션 배우의 상징'으로 불리던 나한일은 1980~90년대 드라마 '무풍지대', '야인시대' 등에 출연하며 큰 인기를 누렸다. 그러나 그는 2011년 부동산 관련 사기 혐의로 실형을 선고받았고, 2018년에는 또다시 사기죄로 구속돼 수감 생활을 했다. 이 시기 그는 유혜영과 이혼 상태였다. 이후 두 사람은 2022년 다시 부부로 재결합했다.

나한일과 유혜영은 1989년 첫 결혼해 딸 혜진 양을 얻었으나, 성격 차이로 1998년 첫 이혼을 했다. 이후 다시 인연이 이어져 2000년 재결합, 하지만 또다시 2015년 두 번째 이혼을 맞았다. 그리고 세월이 흐른 7년 뒤, 서로의 인생을 충분히 돌아본 두 사람은 2022년 세 번째 결혼으로 다시 부부가 됐다.

유혜영은 "이제는 싸울 일도, 오해도 없다. 그냥 옆에 있는 것만으로도 든든하고 감사하다"며 미소 지었다.


끝없는 굴곡을 겪은 나한일은 방송 말미에 "젊을 땐 세상과 싸우느라 사랑을 놓쳤다. 지금은 그 어떤 일보다 가족이 제일 중요하다"라고 고 말했다. 유혜영 역시 "이제는 서로 상처를 주는 대신 남은 생을 위로해주는 사이로 살고 싶다"며 눈시울을 붉혔다.


[종합] "이혼→재결합만 세번째" 나한일♥유혜영…"후회 1도 없어, 싸울…
한편 지난 6월에는 나한일이 유혜영과 이혼하고 사기죄로 구속돼 수감생활을 할 당시 만나 결혼했던 정은숙이 출연해 당시 결혼생활에 대해 털어놓은 바 있다. 그는 MBN '특종세상'에 출연해 나한일에 대해 "작품 하면서 만난 사람이다. 저한테는 첫사랑이다. 그분하고 사이가 안 좋아지고 헤어지면서 제가 스스로 방송국을 안 가게 됐다"고 짧았던 연예계 생활을 회고했다.

정은숙은 "나한일과 헤어지고 작품을 하면서 만난 동갑내기 친구와 자연스럽게 결혼하게 됐다. 근데 또 오래 결혼생활을 못하고 1년 만에 깨졌다"며 "사실 첫 번째 만났던 사람(나한일) 때문에 시작됐다. 그 사람이 스타가 되면서 더 싸움이 잦아졌다. 그가 TV에 나오면 '나랑 사는 것 후회하지 않냐'며 작은 것부터 싸움이 돼 결국 잦은 싸움 때문에 헤어지게 됐다"고 털어놨다.

이후 2016년 나한일과 재혼했다.그는 "(당시) 그 사람(나한일)의 친구에 연락이 왔다. (나한일이) 나를 너무 보고 싶어 한다고 하더라. 본인이 지금까지 살면서 잘 안되고 구치소까지 가게 된 계기가 (나한테) 죄를 많이 지어서 그런 것 아닌가 싶어서 나한테 사죄하고 싶다고 하더라"며 "그렇게 30년 만에 구치소에서 나한일을 다시 만났고, 하루도 빠짐없이 연애를 이어가며 결국 옥중결혼까지 감행했다. 내가 그때 어머니가 돌아가시면서 무서워서 집에 잘 못 들어갔다. 이 사람이 연락이 오면서 더 그랬다. 이게 인연인가 싶었다. 그 사람이 잘못돼서 혼자가 돼 나를 찾았으니 또 나도 혼자이고 하니 잘살아보려고 만났다"고 했다.

하지만 "3년 사는 동안 굉장히 많은 일이 있었다. 어차피 지난 일이고, 서로가 처음도 마지막도 악연이었다"며 씁쓸하게 말했다.

이들은 나한일이 복역 중이던 2016년 말 혼인신고 했고 나한일 출소 뒤인 2018년 5월 정식으로 결혼식도 올렸지만 2020년 10월 이혼했다.

이후 나한일은 지난 2022년 TV CHOSUN 예능 '우리 이혼했어요2'에 전 부인 유혜영과 함께 출연했고 지난해 세 번째 재결합을 결정했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

4.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

4.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자로 야구 인생 2막 열까

2.

현대모비스, 4연승에 도전한 삼성 잡아내며 3연패 끊어내

3.

김민재 또 인생역전 이적설! '월클+세리에 베스트 수비수 신화' 만든 감독, 다시 KIM 부른다...'유벤투스로 와라'

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.