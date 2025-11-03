'72억 신혼집' 손연재, 육퇴後 남편과 데이트까지…여유로운 부부 라이프 '부러우면 지는 거다'(손연재)

기사입력 2025-11-03 22:56


'72억 신혼집' 손연재, 육퇴後 남편과 데이트까지…여유로운 부부 라이프…

[스포츠조선 고재완 기자] 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 아들과의 사랑스러운 일상과 남편과의 데이트 근황을 동시에 공개했다.

3일 손연재는 자신의 유튜브 채널 '손연재'에 '브이로그 결혼했지만 남표니랑 데이트는 하고 싶어♡'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 손연재는 1살 아들 준연 군과 함께 등장해 요즘 즐기는 놀이로 '스티커북'을 소개했다. 그는 "요즘 맨날 하는 놀이가 스티커북이에요. 이거 만든 회사는 상 줘야 한다. 이걸로 추석을 버텼다"며 웃었다.

거실 통창 가득 붙은 스티커들을 보여주며 "저희 집 창문이 이렇게 됐다"고 말한 손연재는, 아들에게 "헬리콥터 찾아봐"라고 요청했지만 준연 군이 찾지 못하자 "우리 애 원래 천재인데 오늘은 협조를 안 한다"며 웃음을 터뜨렸다.

이후 다시 요청하자 준연 군은 정확히 헬리콥터를 찾아 손으로 가리켰고, 손연재는 흐뭇한 미소를 지으며 "이렇게 하루 종일 반복한다. 아침 6시에도, 저녁 자기 전에도 한다"며 행복한 육아 근황을 전했다.


'72억 신혼집' 손연재, 육퇴後 남편과 데이트까지…여유로운 부부 라이프…

'72억 신혼집' 손연재, 육퇴後 남편과 데이트까지…여유로운 부부 라이프…
손연재는 이어 남편과의 데이트를 준비하며 결혼 후 달라진 일상도 털어놨다. 그는 "원래는 남편과 진짜 데이트를 자주 했어요. 그런데 요즘은 제가 '왜 요즘 안 사귀어?'라고 장난칠 정도예요"라며 "남편과 처음 만난 게 겨울이었는데, 날이 추워지니까 그때 생각이 나서 설레였다 제가 장난으로 '우리 다시 사귈래?'라고 했더니 남편이 제가 임신했을 때 같이 봤던 공연을 다시 보러 가자고 하더라"고 밝혔다.

영상 속 손연재는 블랙 원피스를 입고 남편과 데이트를 떠나며 비 오는 날 우산을 함께 쓰는 다정한 모습을 보여줬다.

한편 손연재는 2022년 금융인 남성과 결혼해 2023년 2월 아들 준연 군을 품에 안았다. 특히 이 부부는 지난해 서울 이태원에 위치한 단독주택을 72억 원에 매입한 것으로 알려져 화제를 모으기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

4.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

연예 많이본뉴스
1.

고준희, 샤넬백 10개로 샤테크 대박 “120만원→1800만원, 지금 가격으론 못 사”

2.

'45세' 송지효, 비혼주의자 아니었다 "내 생활 존중해주는 푸근한 男이 이상형"

3.

전직 아이돌, 멤버에 폭행 당하고 탈퇴..."주식·코인 올인했다가 빚 1억 8천"

4.

'이혼 2번→재결합' 나한일♥유혜영 "합가 1년 차, 세번째 신혼 즐기는 중" ('바디')

5.

이성미, 아들에 '쓰레기·벌레' 폭언…"말로 아이를 죽였다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자로 야구 인생 2막 열까

2.

현대모비스, 4연승에 도전한 삼성 잡아내며 3연패 끊어내

3.

김민재 또 인생역전 이적설! '월클+세리에 베스트 수비수 신화' 만든 감독, 다시 KIM 부른다...'유벤투스로 와라'

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.