천명훈, 안타까운 생활고 고백 "천만원짜리 자전거부터 옷까지 싹 다 팔았…

2025-11-04


[스포츠조선 조지영 기자] 천명훈이 '짝사랑女' 소월과 '팔당 라이딩 데이트'에 나선다.

5일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 187회에서는 '베테랑 라이더'인 천명훈이 자신의 동네인 양수리로 소월을 불러 '라이딩 데이트'를 하며 매력 어필을 하는 현장이 공개된다.

이날 '라이더 복장'으로 완벽 세팅한 천명훈은 "오늘은 내가 제일 밀고 있던 '팔당 라이딩 데이트'를 준비했다. 아마 이번 데이트가 끝나면 사랑의 프로테이지(%)가 급상승할 것"이라고 자신한다. 이어 그는 "라이딩 경력만 17년째"라며 "오늘 제대로 (내 라이딩 실력과 매력을) 한 번 보여주겠다"고 밝힌다.

잠시 후, 소월이 등장하고 천명훈은 자신의 자전거를 보여주면서 "원래 1000만원짜리 자전거를 타고 다녔는데, 다운그레이드 했다. 무난한 50만원짜리 자전거를 타고 다닌다"고 설명한다. 이에 '교장' 이승철이 스튜디오에 자리한 천명훈에게 "그거 팔았어?"라고 묻자, 천명훈은 "한때 생활고를 겪어서 옷이고 뭐고 싹 다 팔았다"고 고백한다. 안타까운 발언에 모두가 안타까워하자, 그는 "요즘은 (경제 상황이) 많이 회복됐다"고 해 '스튜디오 멘토군단'을 안심시킨다.

드디어 라이딩에 들어간 천명훈-소월은 한참을 달리다가 한 빵집에서 잠시 휴식을 취한다. '빵순이'인 소월을 위해 천명훈이 예쁜 빵집을 미리 찾아놓은 것. 소월은 한옥으로 된 베이커리 카페에 감탄하며, "진짜 한옥이네? 이런 곳에서 자고 싶다"고 말한다. 그러자 천명훈은 "자고 갈래?"라고 냅다 플러팅을 한다. 이에 소월이 뭐라고 반응했을지 궁금증이 모아지는 가운데, 천명훈은 '라이딩 데이트' 말미 소월에게 "저 다리 끝까지 먼저 건너는 사람이 이기는 걸로 해서, '소원 들어주기' 대결을 하자"고 제안한다. 이어 그는 "난 이기면 '휴대폰 배경화면에 우리 커플 사진 등록해놓기'를 소원으로 빌 거다. 가을까지는 유지해줘라"고 요구한다. 반면 소월은 "내가 이기면 앞으로 석 달은 팔당, 양수리로 부르지 않기!"라고 해 천명훈을 어질어질하게 만든다.

과연 '라이딩 경력 17년 차'인 천명훈이 혼신의 힘을 다해 이번 대결에서 '소원 성취'를 할지는
5일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '신랑수업' 187회에서 확인할 수 있다.


