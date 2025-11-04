도경완, ♥장윤정 모르게 가출 후 술판...'두집 살림' 최대 위기 "말…

도경완, ♥장윤정 모르게 가출 후 술판...'두집 살림' 최대 위기 "말이 되냐"

기사입력 2025-11-04 11:06


[스포츠조선 김수현기자] 도경완 손준호가 아내들 모르게 몰래 술을 마시다 '잔소리 폭탄'을 맞게 된다.

4일 JTBC 유튜브 채널에는 '대놓고 두집살림 3회 예고편 - 두 번째 두집살림 부부 김소현♥손준호'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


이날 도경완은 "가만 있어! 자기는 가만 있어"라며 이전과 달리 든든한 모습을 보여줬다.

그때 뮤지컬계 잉꼬부부인 김소현 손준호가 찾아왔다. 역대급 찐친 등장에 신나버린 도경완은 급기야 아내들 몰래 가출해 술잔을 기울였다.


남편들이 자유를 만끽하던 사이 기다리던 아내들의 의심을 시작되고 장윤정은 "왜 이렇게 안오냐"라며 슬슬 열이 받기 시작했다. 김소현 역시 "황당하네? 아니 술 먹고 오는 건 진짜 아니지 않냐"라며 분노했다.

두려움에 떠는 남편들, 김소현은 "술 냄새 나면 나 진짜 집에 갈 거다"라 했고 장윤정은 "말이 되는 소리를 해야지"라며 끄덕여 두 부부의 결말에 더욱 궁금증을 높였다.

shyun@sportschosun.com

