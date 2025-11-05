소유진, 백종원♥ 활동 중단 속..친정 식구와 떠났다 "날씨도 좋아"

이게은 기자
기사입력 2025-11-05 06:05
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"
조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"
이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"
임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)
'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"
친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]
실패한 1할타자→우승 2회 최고 감독으로…염경엽 LG 감독, 첫 저서 '결국 너의 시간은 온다' 출간
"MZ육상★신현진이 장애인체전에 나왔다고?" '선천적 시각장애 공개→한신X3관왕 싹쓸이→"장애-비장애亞게임 첫 동시출전 목표!"[단독X진심인터뷰]
"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결
‘감탄, 감탄, 감탄’ 이게 ‘유관’ 손흥민 효과...“쏘니와 큰일 해낼 수 있다”+“SON 영향력 미쳤다” 호언장담