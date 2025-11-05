소유진, 백종원♥ 활동 중단 속..친정 식구와 떠났다 "날씨도 좋아"

기사입력 2025-11-05 06:05


[스포츠조선 이게은기자] 배우 소유진이 여유로운 근황을 전했다.

5일 소유진은 "친정 식구들과 제주의 가을을 듬뿍 느끼고 온 참 좋았던 여행. 기록"이라며 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 소유진은 친정 식구들, 자녀들과 함께 제주도 곳곳을 여행하고 온 모습. 특히 숙소는 남편 백종원이 운영하는 호텔 더본 제주를 찾았다고 알려 눈길을 끌었다. 소유진은 지인에게 "날씨가 너무 좋았다"라며 다시금 이번 여행을 떠올리기도 했다.


백종원은 현재 식품위생법 위반, 원산지표기법 위반, 농지법 위반 등 의혹에 휩싸였으며 이후 "뼈를 깎는 각오로 조직을 쇄신하고, 직원들과의 소통을 통해 기업문화를 바꾸겠다"라며 5월부터 활동을 중단했다. 6개월 만인 오는 17일 MBC '남극의 셰프'를 통해 방송에 복귀한다.

한편 소유진은 2013년 15세 연상 백종원과 결혼했으며 슬하에 세 자녀를 뒀다. 현재 MBC '오은영 리포트 - 결혼 지옥'에 출연 중이다.

