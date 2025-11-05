랄랄, 하와이서 ADHD 증상 또.."정신 나가 공항 뛰어다녀"

기사입력 2025-11-05 06:06


랄랄, 하와이서 ADHD 증상 또.."정신 나가 공항 뛰어다녀"

[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 하와이 공항에서 핸드폰을 잃어버린 사연을 털어놨다.

4일 랄랄의 유튜브 채널에는 '서뱅이 태어나고 다시 간 하와이'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 랄랄은 남편, 딸, 친정 부모님과 함께 하와이로 여행을 떠났다.

장시간 비행 끝에 하와이에 도착한 랄랄은 "어제 사실 공항에서 핸드폰을 잃어버렸다"고 고백했다. 이때 자막으로 '결국 또 한건 하신 ADHD 랄랄씨'라는 멘트가 나와 눈길을 끌었다.

이어 랄랄은 "브이로그를 찍은 이 핸드폰을 호놀룰루 공항에서 잃어버린 거다. 난리가 났다. 촬영한게 다 핸드폰에 들어있으니"라며 "그런데 마침 마우이 국내선이 약 6시간 연착이 됐다. 그래서 시간을 벌어서 공항을 2~3시간 동안 미친듯이 뛰어다니면서 찾았다. 잠도 한숨도 못자고 정신 나가가지고 미친듯이 찾았다. 그러다 결국 비행기 탑승 5분전에 겨우 핸드폰을 찾았다"고 털어놨다.


랄랄, 하와이서 ADHD 증상 또.."정신 나가 공항 뛰어다녀"
앞서 랄랄은 아이를 위해 ADHD 치료를 받고 있다고 밝혔다.

랄랄은 ADHD라는 사실을 밝히며 "ADHD 약을 먹고 있다. 우리 딸이 나를 닮을까 봐"라고 걱정을 드러냈다. 그는 약을 먹게 된 이유에 대해 "유전이 85%라고 하더라"며 "엄마가 산만하면 애도 산만할 거 아니냐"라고 털어놨다.

한편 랄랄은 지난해 2월 11살 연상 비연예인 남자친구와 결혼 및 임신 사실을 동시에 전했다. 같은 해 7월 딸을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

3.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

4.

임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

연예 많이본뉴스
1.

끝까지 믿은 성시경, 매니저 배신 후폭풍…"명품 옷 즐기더라"

2.

조혜련, 흡연 고백 "日 활동 위해 반년간 1만 단어 암기..너무 힘들었다"

3.

이민정, 이병헌♥ 밥 차려주다 뼈말라 됐다 "내가 음식하면 안 먹혀"

4.

임하룡 ‘최양락 따귀 사건’ 폭로 “깐족거리는 막내 못 참고 때려”(송승환)

5.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

실패한 1할타자→우승 2회 최고 감독으로…염경엽 LG 감독, 첫 저서 '결국 너의 시간은 온다' 출간

3.

"MZ육상★신현진이 장애인체전에 나왔다고?" '선천적 시각장애 공개→한신X3관왕 싹쓸이→"장애-비장애亞게임 첫 동시출전 목표!"[단독X진심인터뷰]

4.

"내년에도 이곳에서 봅시다" 오타니의 '우승 중독증' 어찌하랴, 5만2700명의 감동 물결

5.

‘감탄, 감탄, 감탄’ 이게 ‘유관’ 손흥민 효과...“쏘니와 큰일 해낼 수 있다”+“SON 영향력 미쳤다” 호언장담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.