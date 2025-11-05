랄랄, 하와이서 ADHD 증상 또.."정신 나가 공항 뛰어다녀"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 하와이 공항에서 핸드폰을 잃어버린 사연을 털어놨다.
장시간 비행 끝에 하와이에 도착한 랄랄은 "어제 사실 공항에서 핸드폰을 잃어버렸다"고 고백했다. 이때 자막으로 '결국 또 한건 하신 ADHD 랄랄씨'라는 멘트가 나와 눈길을 끌었다.
이어 랄랄은 "브이로그를 찍은 이 핸드폰을 호놀룰루 공항에서 잃어버린 거다. 난리가 났다. 촬영한게 다 핸드폰에 들어있으니"라며 "그런데 마침 마우이 국내선이 약 6시간 연착이 됐다. 그래서 시간을 벌어서 공항을 2~3시간 동안 미친듯이 뛰어다니면서 찾았다. 잠도 한숨도 못자고 정신 나가가지고 미친듯이 찾았다. 그러다 결국 비행기 탑승 5분전에 겨우 핸드폰을 찾았다"고 털어놨다.
랄랄은 ADHD라는 사실을 밝히며 "ADHD 약을 먹고 있다. 우리 딸이 나를 닮을까 봐"라고 걱정을 드러냈다. 그는 약을 먹게 된 이유에 대해 "유전이 85%라고 하더라"며 "엄마가 산만하면 애도 산만할 거 아니냐"라고 털어놨다.
한편 랄랄은 지난해 2월 11살 연상 비연예인 남자친구와 결혼 및 임신 사실을 동시에 전했다. 같은 해 7월 딸을 품에 안았다.
