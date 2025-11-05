故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 …

|
[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 조혜련이 전유성과의 생전 기억을 떠올렸다.
4일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '아빠 이 정도면 나 잘 살았지? 사랑하는 사람을 떠나보내는 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이경실은 "우리 선배지만 돌아가시고 이렇게 끊임없이 미담이 나오는 선배는 없는 거 같다"고 말했고 조혜련은 "오빠가 돌아가시기 5일 전에 전화가 온 거다. '오빠' 했더니 '나 곧 죽어' 이렇게 말하더라. 오라는 얘기는 못하지. '많이 아프시죠?' 하고 며칠 안에 오빠를 만나러 갔다"고 밝혔다.
조혜련은 "돌아가시기 몇 시간 전에 10만 원을 봉투에 넣어서 기름 넣으라고 했다더라"라며 눈물을 닦았다. 그러면서 조헤련은 "10만 원이면 좀 부족하다. 톨게이트비랑 단가가 안 맞는다. 15만 원 정도는 가야 하는데. 휴게소에서 커피도 사먹어야 하고. 좀 짜긴 짜더라"라며 웃음으로 승화했다.
한편, 전유성은 지난 9월 25일 폐기흉 증세가 악화되며 향년 76세로 별세했다.
