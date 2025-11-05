[공식] '피지컬 : 아시아' 이번 시즌도 일냈다..글로벌 3위

[공식] '피지컬 : 아시아' 이번 시즌도 일냈다..글로벌 3위

[스포츠조선 문지연 기자] '피지컬 : 아시아'를 향한 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

아시아 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁 '피지컬: 아시아;가 지난 달 28일 공개하자마자 전 세계 뜨거운 반향을 일으키며 피지컬 컴피티션 절대강자다운 위엄을 과시했다. 5일 넷플릭스 투둠(Tudum) TOP 10 웹사이트에 따르면 '피지컬: 아시아'는 10월 27일부터 11월 2일까지 5,200,000 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 3위에 올랐다. 여기에 전 세계 44개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올린 것은 물론, 이 중 8개국에서는 1위를 차지하며 K-서바이벌 예능의 새 역사를 쓰고 있다. 무엇보다 '피지컬: 아시아' 참가국인 한국, 태국, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀에서 TOP 10에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.

'피지컬' 시리즈의 첫 국가 대항전인 '피지컬: 아시아'는 최강 피지컬들의 국기를 건 영예로운 피지컬 전쟁이 뜨거운 호응을 불러일으키고 있다. 지난 4일 공개된 5-6회는 격렬한 데스매치의 생존 전쟁과 인내력의 시험에 든 각 국 선수들의 포기하지 않는 투혼이 큰 감명을 선사했다.

두 번째 퀘스트인 난파선 운송전에서 패배한 일본, 태국, 인도네시아, 필리핀 중 두 개의 국가가 공을 뺏지 못하면 탈락하는 '공 뺏기' 대결은 한 편의 드라마가 쏟아졌다. 거구의 일본 남성 선수인 이토이 요시오에게 매달려 버틴 인도네시아 여성 선수 피나의 근성은 깊은 여운을 안겼다. 서로 격렬히 싸운 후 존경의 마음을 담아 건넨 악수에서 스포츠맨십을 만날 수 있었고, 연달아 패배하며 절망적인 소용돌이 속에서도 끝까지 최선을 다한 선수들에게서 '명예로운 패배'가 무엇인지를 느낄 수 있었다. 아쉽게 탈락한 국가의 리더는 "하나의 목표를 위해 여기에 모였고 아름다운 기회를 주셔서 감사하다"라는 소회를 남겨 뭉클한 감동을 선사했다. 또한 "지금부터가 진짜 승부", "골리앗을 무너뜨릴 시간"이라는 지옥에서 생존한 데스매치 승리 국가들의 불타는 각오는 앞으로 펼쳐질 피지컬 전쟁을 더욱 기대하게 만들었다.


세 번째 퀘스트인 '팀 대표전'은 한국, 몽골, 튀르키예, 호주와 데스매치 생존 국가까지 총 6개국이 '오래 매달리기 1인전', '돌장승 버티기 2인전', '자루 넘기기 1인전', '기둥 뛰어넘기 2인전' 4개의 게임에서 극한의 한계에 도전했다. 조 편성 제비뽑기부터 긴장감이 넘친 가운데 모든 팀원은 한 번의 게임에는 무조건 참여해야 했다. 동점인 경우 기둥 뛰어넘기 순위로 승부가 가려지는 가운데 각 국의 게임별 팀원 배치와 전략을 보는 재미가 더해지며 몰입도를 높였다.

팀의 승리를 위해 극한의 싸움에서 인내력을 끌어올리는 선수들의 놀라운 근성은 시선을 뗄 수 없게 했다. 특히 돌장승 버티기 2인전에서 남성 선수들만 출전한 다른 팀과 달리 전략상 장은실, 김민재가 출전한 한국 팀의 단합과 인내심, 그리고 전술이 강렬한 인상을 남겼다. 고통스러운 순간에도 팀을 위해 포기하지 않고 이를 악물고 버틴 호주 알렉산드라도 드라마를 만들었다. 상대적으로 약팀으로 평가되며 수세에 몰렸던 한 국가는 "지려고 오지 않았다"라면서 모두에게 강팀으로 여겨졌던 팀과 동점을 이루며 남은 세 번째 퀘스트의 혼전을 예고했다.

공개하자마자 글로벌 시청자들을 사로잡은 '피지컬: 아시아' 7-9회는 오는 11일 오후 5시 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들을 만난다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

