안소희 "'만두소희' 별명 안좋아해…원걸 원 팀명은 '레이디스클럽'→내이…

안소희 "'만두소희' 별명 안좋아해…원걸 원 팀명은 '레이디스클럽'→내이름은 '아이스'"(라스)

기사입력 2025-11-05 09:54


[스포츠조선 고재완 기자] "'만두 소희'라는 별명, 사실 좋아하지 않았다."

5일 방송하는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 박진영, 안소희, 붐, 권진아가 함께하는 'JYPick 읏 짜!' 특집으로 꾸며진다.

안소희는 '텔미(Tell me)' 활동 무대 비하인드부터 원더걸스의 미국 진출 과정까지, 팀의 결정적 순간들을 '현장 당사자'의 시선으로 풀어낸다. 당시의 준비 과정과 무대 뒤 에피소드, 글로벌 활동 중 겪었던 시행착오를 낱낱이 전한다.

또 원더걸스 데뷔 전 비화를 공개한다. 당시 그룹명이 '레이디스 클럽'으로 논의됐고, 자신의 활동명은 '아이스'가 될 뻔했다는 사실을 밝혀 스튜디오를 폭소케 한다.

자신의 첫 단독 팬미팅 비하인드도 들려주며 박진영과의 '절친' 케미도 공개한다. 그는 "박진영 PD님이 굳이 이탈리아에서 비를 맞으면서 축하 영상을 보내주셨다"라고 말하며 고마움을 전한다. 박진영은 "소희는 유일하게 나를 JY라 부르는 사람"이라며 애정을 드러내 훈훈하게 만든다.


근황 토크에서는 와인 협업 소식과 함께 연극 무대 도전에 대해 얘기하고, 배우로서의 다음 스텝 등 폭넓은 얘기를 해 앞으로의 행보에 기대를 높인다.

현장에서는 박진영과의 즉석 합도 빛난다. 두 사람은 눈빛만으로도 맞춰지는 호흡을 자랑하며 비와 박진영이 함께한 '나랑 바꾸자' 댄스를 함께 선보여 '라디오스타' 스튜디오를 들썩이게 한다.

안소희의 솔직한 고백과 성장을 담은 토크, 그리고 박진영과의 특별한 댄스 호흡은 오늘(5일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

