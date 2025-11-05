"따로 만나 연습"…강태오X김세정 '이강달', 싱크로율 찢은 역대급 '영…

"따로 만나 연습"…강태오X김세정 '이강달', 싱크로율 찢은 역대급 '영혼 체인지 사극' 예고

기사입력 2025-11-05 10:06


[스포츠조선 조지영 기자] 싱크로율 100%에 빛나는 강태오와 김세정의 영혼 체인지가 온다.

오는 7일 밤 9시 50분 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'(조승희 극본, 이동현 연출)는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼 체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마.

알 수 없는 이유로 서로 영혼이 바뀌어버린 세자 이강(강태오)과 부보상 박달이(김세정)의 기구한 사연에 관심이 집중되는 가운데 이를 찰떡같이 그려낼 두 배우의 열연에도 기대감이 높아지고 있다.

앞서 공개된 티저 영상에서 몸이 뒤바뀐 두 사람의 모습이 뜨거운 화제를 불러일으키기도 했던 상황. 이에 영혼 체인지를 더욱 실감 나게 그려내기 위해 만반의 준비를 한 강태오(이강 역)와 김세정(박달이 역)이 직접 그 과정을 밝혀 눈길을 끈다.

평소 촬영을 하면서 김세정이 연기하는 박달이의 모습을 유심히 관찰했다는 강태오는 "습관이나 짓는 표정, 감정, 말투 등 김세정이 녹여낸 박달이의 외적 캐릭터화를 가져오려고 노력했다. 따로 만나 리딩도 하고 주어진 상황에서 이 캐릭터라면 어떻게 생각할지에 대한 각자의 의견을 공유하기도 했다. 상대 대사도 서로 녹음해서 보내주기도 하면서 상부상조 했다"며 남다른 열의를 드러냈다.

김세정 역시 "하루 날을 잡고 아예 대본을 바꿔서 읽어보는 시간들도 가졌고, 어려운 부분이 있으면 바로바로 공유하면서 아이디어를 쌓았던 것 같다. 평소 강태오가 가진 습관이나 말투를 잘 캐치해서 카피해보려 했고, 특히 강태오 배우의 공명점이 정말 좋다고 생각해서 그 부분도 따라해보려 연구를 많이 했던 기억이 있다"고 이강 캐릭터를 더욱 맛깔나게 표현하기 위한 노력의 흔적을 전했다.

이처럼 사소한 부분 하나까지도 심혈을 기울인 강태오와 김세정의 역대급 팀플레이가 극 중 이강과 박달이의 영혼 체인지를 어떻게 완성시켰을지, 또 어떤 웃음과 감동을 선사할지 궁금해진다.

시청자도 깜빡 속일 강태오와 김세정의 대체불가 케미스트리는 오는 7일 밤 9시 50분에 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

