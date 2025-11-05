“인순이·임창정도 함께” 정규편성 된 MBN ‘언포게터블 듀엣’ 오늘(5…

“인순이·임창정도 함께” 정규편성 된 MBN ‘언포게터블 듀엣’ 오늘(5일) 첫방[종합]

[스포츠조선 조민정 기자] 국내 최초 치매 리얼리티 음악쇼 '언포게터블 듀엣'이 정규 편성으로 돌아온다. 가족애와 힐링, 그리고 뭉클한 감동까지 한 번에 안겨줄 새로운 뮤직쇼가 시청자들의 마음을 파고든다.

5일 오전 MBN '언포게터블 듀엣'이 온라인 제작발표회 영상을 통해 공식 출격을 알렸다. 현장에는 김진 PD, MC 장윤정, 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 함께해 프로그램의 의미와 남다른 각오를 전했다.

'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 가족과 그를 위해 듀엣 무대에 오르는 가족의 이야기를 담는다. 잊혀진 기억 속 노래를 따라가며 가족과 함께 만드는 듀엣 그리고 '메모리 싱어'의 헌정 무대까지 이어지는 이 음악쇼는 단순한 음악 예능을 넘어 진한 가족애와 희망을 전한다.

김진 PD는 "파일럿 당시 기존 음악 예능과는 다른 감동, 완성도가 높다는 평가를 받았다. 가족의 사랑이 느껴지는 특별한 프로그램"이라며 "음악과 리얼리티의 힘이 모여 기적의 무대를 만들어낸다. 어디서도 볼 수 없는 진정성이 시청자에게 깊이 다가갈 것"이라고 자신했다.

MC 장윤정 역시 "노래만 듣는 음악 프로그램이 아니라 가족의 사연과 감정을 함께 전해야 한다"며 "현장에서 많은 공감을 나눴고 MC로서 무거운 책임감을 느꼈다. 그만큼 보람도 크다"고 전했다.

조혜련은 "무대를 지켜보며 출연진 모두가 하나의 가족이 된 것 같았다. 방송을 보고 있으면 착해지는 기분"이라며 웃음을 더했다. 패널 손태진도 "이 프로그램이야말로 음악을 하는 이유를 다시 한 번 느끼게 해준다"고 말했다.

'언포게터블 듀엣'은 국내 최정상급 가수들이 '메모리 싱어'로 참여, 각 무대마다 훈훈한 현장이 연출된다. 인순이, 임창정, 소향, 김태우, 박서진 등이 가족들과 호흡을 맞춘다.

김진 PD는 "대한민국 대표 가수들이 부모님을 대하듯 따뜻하게 무대를 꾸며주셨다"며 "녹화 후 모두가 '잊지 못할 시간'이라며 감사 인사를 전했다"고 덧붙였다.


오마이걸 효정은 "이 프로그램을 보며 가족을 챙기는 법과 사랑을 표현하는 법을 배웠다. 시청자들도 많은 걸 느끼시길 바란다"고 소감을 밝혔다.

장윤정은 마지막으로 "이 프로그램은 인간을 갱생시키는 힘이 있다. 한 번 보면 착해진다"며 본방사수를 당부했다.

국내 최초 치매 환자와 가족의 이야기를 음악으로 그리는 '언포게터블 듀엣'은 5일 오후 10시 20분 MBN에서 첫 방송된다.
