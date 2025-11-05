“인순이·임창정도 함께” 정규편성 된 MBN ‘언포게터블 듀엣’ 오늘(5…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 국내 최초 치매 리얼리티 음악쇼 '언포게터블 듀엣'이 정규 편성으로 돌아온다. 가족애와 힐링, 그리고 뭉클한 감동까지 한 번에 안겨줄 새로운 뮤직쇼가 시청자들의 마음을 파고든다.
김진 PD는 "파일럿 당시 기존 음악 예능과는 다른 감동, 완성도가 높다는 평가를 받았다. 가족의 사랑이 느껴지는 특별한 프로그램"이라며 "음악과 리얼리티의 힘이 모여 기적의 무대를 만들어낸다. 어디서도 볼 수 없는 진정성이 시청자에게 깊이 다가갈 것"이라고 자신했다.
MC 장윤정 역시 "노래만 듣는 음악 프로그램이 아니라 가족의 사연과 감정을 함께 전해야 한다"며 "현장에서 많은 공감을 나눴고 MC로서 무거운 책임감을 느꼈다. 그만큼 보람도 크다"고 전했다.
'언포게터블 듀엣'은 국내 최정상급 가수들이 '메모리 싱어'로 참여, 각 무대마다 훈훈한 현장이 연출된다. 인순이, 임창정, 소향, 김태우, 박서진 등이 가족들과 호흡을 맞춘다.
김진 PD는 "대한민국 대표 가수들이 부모님을 대하듯 따뜻하게 무대를 꾸며주셨다"며 "녹화 후 모두가 '잊지 못할 시간'이라며 감사 인사를 전했다"고 덧붙였다.
오마이걸 효정은 "이 프로그램을 보며 가족을 챙기는 법과 사랑을 표현하는 법을 배웠다. 시청자들도 많은 걸 느끼시길 바란다"고 소감을 밝혔다.
장윤정은 마지막으로 "이 프로그램은 인간을 갱생시키는 힘이 있다. 한 번 보면 착해진다"며 본방사수를 당부했다.
국내 최초 치매 환자와 가족의 이야기를 음악으로 그리는 '언포게터블 듀엣'은 5일 오후 10시 20분 MBN에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com