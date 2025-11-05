'47세' 이정진, '10세 연하'♥박해리와 운명적 궁합 결과..."서로…

'47세' 이정진, '10세 연하'♥박해리와 운명적 궁합 결과..."서로의 상처 치유"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이정진이 소개팅녀 박해리와 궁합을 보며 마음을 확인한다.

최근 채널A 유튜브 채널에는 '아무에게나 마음을 주지 않아요 정진♥해리 우연처럼 시작된 운명이 향하는 곳은?'이라는 제목의 예고편 영상이 업로드 됐다.

5일 방송되는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 이정진과 박해리가 핑크빛 분위기 속에 서로의 궁합을 보기 위해 타로점으로 향했다.


이날 이정진은 신중한 얼굴로 손 끝에 마음의 방향을 맡기고 카드를 뽑았다.

이에 타로 마스터는 "이런 사람들은 외로움이 많기 때문에 아무한테나 마음을 주지 않는다"라 이야기 했다.

또 "과거의 고통도 치유해주고 여자가 상처를 치료해준다"라고 말해 앞으로 두 사람의 관계를 기대케 했다.

