이상해, 14개월 손녀표 생일 파티에 눈물...김윤지 "아버님 우세요?" ('슈돌')

기사입력 2025-11-05 16:21


이상해, 14개월 손녀표 생일 파티에 눈물...김윤지 "아버님 우세요?"…

[스포츠조선 정안지 기자]김윤지 딸 엘라가 할아버지 이상해를 향해 옹알이로 생일 축하 노래를 불러 귀여움을 폭발시킨다.

오늘(5일) 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 엘라의 할아버지 이상해의 생일 파티가 열린다. 이 가운데, 생후 14개월 엘라가 할아버지 이상해의 생일을 열정적으로 축하하며 사랑스러움을 발산한다.

엘라는 할아버지인 이상해를 향해 옹알이로 생일 축하 노래를 열창하며 귀여움을 뽐낸다. 생일 파티 안경을 쓴 할아버지에게서 눈을 떼지 못하던 엘라는 이상해의 까꿍 애교에 환하게 웃으며 흥을 발동하기 시작한다. 엘라는 생일을 맞이한 이상해가 행복해하는 모습에 기분이 좋아져 박수를 짝짝 치며 웃음을 터뜨린다.

엘라는 "뺘우 뱝 데 데이슌이라며 금방이라도 완벽한 문장을 구사할 것 같은 폭풍 옹알이로 할아버지에게 생일 축하 노래를 선물한다. 엘라는 노래를 마친 후 "할빠아~아야아"라며 축하의 한마디까지 완벽하게 전해 사랑스러움을 터뜨린다. 이에 이상해는 "우리집 귀염둥이도 항상 건강하렴"이라며 애정 넘치는 눈빛으로 엘라에게 고마움을 전해 남다른 조손 케미를 드러낸다.

또한 LA 출신 며느리 김윤지는 시아버지 이상해를 위해 '아메리칸 스타일'의 생일상을 준비해 눈길을 끈다. 김윤지는 미역국 대신 피자, 버팔로 윙, 카나페 등 미국식 메뉴로 이상해의 취향을 저격한다. 특히 김윤지는 MZ세대 사이에서 유행인 불꽃 케이크까지 준비해 생일 파티를 더 특별하게 만든다. 김윤지가 정성스레 차린 생일상을 본 이상해는 감격의 눈물을 글썽이고 김윤지는 "아버님 우세요?"라며 예상치 못한 상황에 깜짝 놀랐다는 후문.

이상해의 생일 파티 현장에서 흥 폭발한 러블리 엘라의 모습은 오늘(5일) 방송되는 '슈돌' 본 방송에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

5.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

5.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

3.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

4.

KBO, 김현수·강백호·강민호 등 FA 자격 선수 30명 공시

5.

'후보만으로도 영광이었다' 손흥민 MLS 신인왕 수상 예견된 실패, 받는 게 더 쑥스러울 뻔

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.