이상해, 14개월 손녀표 생일 파티에 눈물...김윤지 "아버님 우세요?"…

[스포츠조선 정안지 기자]김윤지 딸 엘라가 할아버지 이상해를 향해 옹알이로 생일 축하 노래를 불러 귀여움을 폭발시킨다.
엘라는 "뺘우 뱝 데 데이슌이라며 금방이라도 완벽한 문장을 구사할 것 같은 폭풍 옹알이로 할아버지에게 생일 축하 노래를 선물한다. 엘라는 노래를 마친 후 "할빠아~아야아"라며 축하의 한마디까지 완벽하게 전해 사랑스러움을 터뜨린다. 이에 이상해는 "우리집 귀염둥이도 항상 건강하렴"이라며 애정 넘치는 눈빛으로 엘라에게 고마움을 전해 남다른 조손 케미를 드러낸다.
또한 LA 출신 며느리 김윤지는 시아버지 이상해를 위해 '아메리칸 스타일'의 생일상을 준비해 눈길을 끈다. 김윤지는 미역국 대신 피자, 버팔로 윙, 카나페 등 미국식 메뉴로 이상해의 취향을 저격한다. 특히 김윤지는 MZ세대 사이에서 유행인 불꽃 케이크까지 준비해 생일 파티를 더 특별하게 만든다. 김윤지가 정성스레 차린 생일상을 본 이상해는 감격의 눈물을 글썽이고 김윤지는 "아버님 우세요?"라며 예상치 못한 상황에 깜짝 놀랐다는 후문.
