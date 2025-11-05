[인터뷰②]뉴비트 "포레스텔라 공연서 김연아 만나…보고 많이 배웠다"

기사입력 2025-11-06 07:00


[인터뷰②]뉴비트 "포레스텔라 공연서 김연아 만나…보고 많이 배웠다"
사진 제공=비트인터렉티브

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 뉴비트는 한솥밥 선배 포레스텔라를 향한 존경심을 드러냈다.

뉴비트는 최근 서울 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "포레스텔라 선배님 공연을 보고 많이 배웠다"라며 "김연아 선수님도 잠깐 봤는데 영광이었다"라고 했다.

뉴비트라는 팀명은 '새롭다'의 뉴와 '뉴런'의 뉴에서 따온 것으로, 새로운 흐름과 음악적 자극을 만들어간다는 의미를 담고 있다. 데뷔 전에는 하이앤러브, 하이앤로우 등의 이름으로 불렸지만, 최종적으로 지난 3월 뉴비트라는 이름으로 데뷔했다.

최서현은 "팀명이 바뀌었다기보다는, 이전에 사용하던 이름은 비트인터렉티브 연습생을 통칭하는 의미에 가까웠다"며 "미국 버스킹 투어 때도 팀명이라기보다 프로젝트명, 프로모션명에 가까웠다"고 팀명이 바뀐 이유에 대해 언급했다.

무엇보다 비트인터렉티브에서 약 8년 만에 나온 보이그룹이라는 점에서 눈길을 끈다. 박민석은 "부담은 있었다. 데뷔 전부터 여러 활동을 했던 점도 도움이 됐다"고 했고, 이미 한 번 데뷔 경험이 있었던 전여여정도 "예전 팀에서는 막내였다. 그런데 이번에는 데뷔 경험이 있는 입장이니까, 처음 회사에 들어온 멤버들의 상황이 더 보였다"며 "전에 팀 생활을 했을 땐 제가 버티는 데 집중했다면, 이번에는 팀이 오래 유지되는 게 중요하다고 생각해, 제가 할 수 있는 부분을 최대한 주려고 했다"고 고백했다.

박민석은 서바이벌 프로그램 출연 경험도 언급했다. "연습생일 때와 달리 대중의 평가를 직접 받으며 생각보다 예상하지 못한 장점이 있다는 걸 알게 됐다"는 박민석은 "그 경험이 뉴비트까지 오기 위해 좋은 발판이 됐다. 그때부터 응원해주신 팬분들이 있어 감사했고, 보답하고 싶은 마음이 크다"고 털어놨다.

회사 선배 그룹 포레스텔라와의 인연을 언급했다. 박민석은 "포레스텔라 공연을 보고 많이 배웠다. 멘트와 무대 진행 방식이 인상 깊었다"며 "백스테이지에서 인사를 드리며 좋은 조언도 많이 들었다. 연습생 시절 간식을 선물해주신 적도 있어 감사한 선배님"이라고 전했다. 이어 "그때 김연아 선수님도 복도에서 잠깐 봤는데, 영광이었다"고 당시를 떠올렸다.

뉴비트는 데뷔 전 북, 중미 지역 등을 포함한 버스킹 투어를 진행하면서 경험을 쌓아왔다. 박민석은 "길거리, 공원 등 다양한 장소에서 상황에 따라 공연했다. 관객 유입이나 날씨 등 변수가 많아 유연성이 길러졌다"며 "버스킹 당시 굿즈를 들고 케이콘 현장에 와주신 분들이 있었다. 1년 뒤에도 와주셔서 감사했다"고 말했다.


김태양은 "버스킹을 통해 팬분들을 대하는 자세를 배웠다. 무대에 서는 것에 대한 감사함도 느꼈다"고 했고, 전여여정은 "첫 버스킹 장소가 멕시코였는데, 비가 많이 오던 날이었다. 그럼에도 많은 분들이 와주셔서 놀랐다"고 회상했다.

홍민성은 "보스턴이 가장 기억에 남는다. 유럽풍 건물들이 남아 있는 분위기 속에서 버클리 음악대학이 있어 인상이 깊었다"고 떠올렸다.

뉴비트는 이제 신보 '라우더 댄 에버'를 통해, 본격 글로벌 무대로 나아간다. 끝으로 박민석은 팀 색깔에 대해 박민석은 "말 그대로 새로운 비트다. 1집이 정규였기 때문에 장르가 겹치지 않도록 구성됐다. 다양한 장르를 소화할 수 있다는 게 저희의 강점"이라며 "도전을 두려워하지 않는다. 뿔 달고 데뷔했다는 이미지처럼 기억에 남는 팀이 되고 싶다"고 힘주어 말했다.

뉴비트의 첫 미니앨범 '라우더 댄 에버'는 6일 정오 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

2.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

방탄 RM, 가족사진 공개했다..똑닮은 붕어빵 비주얼, 우월한 유전자

연예 많이본뉴스
1.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

2.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

방탄 RM, 가족사진 공개했다..똑닮은 붕어빵 비주얼, 우월한 유전자

스포츠 많이본뉴스
1.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

2.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

3.

"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL 급소환…'와우' 美에서 전한 축하 메시지에 또 감동

4.

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

5.

자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.