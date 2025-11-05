지드래곤, 목소리 달라진 이유 "제대 후 많이 낮아져" ('질문들')

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 지드래곤이 특유의 표현 방식과 달라진 목소리에 대해 밝혔다.
5일 방송된 MBC '손석희의 질문들'에는 지드래곤이 게스트로 출연했다.
이날 손석희는 "계속 인터뷰하면서 지금까지 똑같은 느낌을 받고 있는데 말하는 게 종합예술이라고 하나. 제스처 하나하나가 춤처럼 느껴지기도 하고, 표정 하나하나도 자신의 생각을 놓치지 않고 담아내려는 표정을 보여준다"고 말했다.
이에 지드래곤은 "나는 나 자신이니까 이상하다고 생각할 수가 없다. 평소에도 이렇다. 가만히 이야기하라고 하면 내가 너무 불편하고 할 수가 없다"고 밝혔다.
손석희는 "손발을 묶어놓으면 말을 못 하는 거냐"고 물었고, 지드래곤은 "(입에) 테이프가 필요 없다. 아마 말을, 표현을 못 할 거다. 표현을 입으로만 하기에는 너무 표현할 수 있는 게 많은 느낌"이라며 웃음을 보였다. 이어 "다행히 (군대에서는) 말이 많이 필요 없더라. 또 말이 많은 걸 싫어한다"며 "(제대 후) 목소리가 좀 낮아졌다. 많이 낮아졌다. 원래는 내가 미성으로 말했는데 그러면 목을 좀 풀어야 한다"고 털어놨다.
이를 들은 손석희는 "나이 들면 그렇게 된다. 나도 젊었을 때는 높았다. 자연스러운 현상"이라고 말했다.