최홍만, 학창시절 왕따 고백 "전봇대 취급...유일한 친구는 벌레들" (…

5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 모래판 위를 호령하던 천하장사이자 세계 파이터들을 제압한 '영원한 테크노 골리앗' 최홍만이 출연했다.
이날 최홍만은 "중학교 2학년 까지는 평범보다 더 작았다. 심지어 친구들한테 맞을 정도로 몸이 약했다. 근데 중학교 2학년 때부터 고등학교 졸업할 때까지 한 달에 1cm씩 컸다. 고등학교 때는 190cm가 훌쩍 넘었다. 나도 거울을 보고 놀랄 때가 많았다"고 밝혔다.
힘만 쓸 수 있었던 고등학교 시절, 그는 "힘은 좋았다. 씨름을 늦게 시작해서 기술을 쓰면 어설펐다. 나를 전봇대 취급했다"고 털어놨다.
이어 최홍만은 "고등학교 때 씨름을 하면서 혼자 객지 생활을 했다. 팀 숙소가 상황이 안 좋았다. 학교 안 지하실에 있는 교실을 개조해서 숙소를 만들었다. 운동 끝나고 항상 혼자 있는 시간이 많았다. 항상 혼자 있고 단 한명의 친구도 없었다"면서 "또 키가 크다 보니까 사람들한테 거리감이 있었다"며 성장통보다 더 힘들었던 외로움을 털어놨다. 최홍만은 "유일하게 친구라고 해봤자 숙소에 있는 벌레들, 모기, 지네, 귀뚜라미와 소통했던 기억 밖에 없다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.
그는 "숙소에서 벗어나고 싶었다. 밤에 항상 학교 안에 혼자 있었다. 혼자 있으면 불을 끌 수 없다"면서 "지금도 마찬가지로 한번도 불을 끄고 자본 적 없다"고 했다. 최홍만은 "매일 울었다. '진짜 운동하기 싫다', '못 견디겠다'"면서 "운동하는 걸 떠나서 제일 힘든 게 외로움이었다. 그나마 혼자 먹는 게 행복이었다"고 밝혔다.