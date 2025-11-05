최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다" ('유퀴즈')

기사입력 2025-11-05 23:09


최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…

[스포츠조선 정안지 기자] 최홍만이 씨름 선수 은퇴 후 K-1 파이터로 전향하게 된 이유를 밝혔다.

5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 모래판 위를 호령하던 천하장사이자 세계 파이터들을 제압한 '영원한 테크노 골리앗' 최홍만이 출연했다.

최홍만은 '테크노 골리앗'으로 전성기를 누리던 중 2005년 2년 만에 씨름 선수 은퇴 후 K-1 파이터로 전향했다.

최홍만은 "당시 소속 씨름단이 해체를 앞둔 상황에 K-1에서 스카우트 제의가 왔다. 처음엔 꺼렸는데 조건이 너무 좋더라"면서 "2005년 당시 1년에 15억 제안이 오니까 눈이 커졌다"고 밝혔다.

그는 "씨름과 정반대 운동이라 당시 씨름쪽 지인분들이 '너 맞고 온다. 절대 가능성이 없다'는 걱정을 많이 하셨다"면서 걱정해주는 듯 하지만 한편으로는 비난을 서슴지 않았던 사람에 대해 이야기 했다.


최홍만, 26세에 K-1 전향 이유..."1년 15억 제안, 눈이 커졌다…
최홍만은 그럼에도 K-1을 선택한 이유에 대해 "새로운 도전을 해보고 싶었다. 어린 나이에 무서울 게 뭐가 있냐"라면서 스스로 살길을 찾기 위해 내린 결정이었다.

이후 일본으로 건너가 3개월간 특훈을 했다는 최홍만은 "기초훈련부터 시작해서 맞는 연습을 많이 했다. 내 맷집이 어느 정도인지 모르니까"라면서 "매일 스파링하면서 90%는 맞기만 했다. 항상 얼굴이 멀쩡하지 않았다"며 힘들었던 당시를 떠올렸다.

그는 "멍들고 코피 나고 눈 찢어지고, '이걸 왜 하지?'생각이 들었다가 막상 하다 보니까 아픔이 점점 없어지더라"며 3개월 간 매일 7시간씩 웨이트, 복싱 훈련을 했다고 밝혔다.


당시 최홍만의 체지방은 9.3%였다고. 이후 그는 3개월 뒤 열린 K-1 데뷔전에서 우승을 거뒀다. 최홍만은 "나로 인해서 격투기 붐이 일어나면서 큰 인기를 얻었다. 하루하루가 재미있었다"고 떠올렸다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

2.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

3.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

4.

41세 박나래 "이상형=잘생긴 男배우, 돈 한푼도 없어도 된다"(나래식)

5.

'CEO' 송은이, 남자 PD 줄퇴사에 한숨 "나랑 여행 갔다오면 그만 둬"(비보티비)

연예 많이본뉴스
1.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

2.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

3.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

4.

41세 박나래 "이상형=잘생긴 男배우, 돈 한푼도 없어도 된다"(나래식)

5.

'CEO' 송은이, 남자 PD 줄퇴사에 한숨 "나랑 여행 갔다오면 그만 둬"(비보티비)

스포츠 많이본뉴스
1.

LA 팬들이 깜짝 놀랄 일, "벨린저 좋아하는 다저스 직원들 아직 많다"...타선에 MVP가 무려 4명

2.

김종민 감독 200승! '46득점 합작' 모마-강소휘-타나차 삼각편대 든든하네…도로공사, 정관장에 셧아웃 완승 → 선두 도약 [김천리뷰]

3.

'아깝다 이동경!' 울산 HD, 日 원정서 비셀 고베에 0-1 석패 'ACLE 무패행진 마감'

4.

준우승 아쉬움 묻고 국대 온 노시환 "다음엔 진짜 우승을 목표로..."

5.

아히 트리플크라운 하면 뭐하나.. 삼성화재, 4세트 못 버티고 1-3 패배! 2연패로 꼴찌 추락 위기다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.