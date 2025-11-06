최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져 충격" ('유퀴즈')

기사입력 2025-11-06 00:00


최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…

[스포츠조선 정안지 기자] 최홍만이 돌연 대중 앞에서 사라진 4년간의 잠적 이유를 고백했다.

5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 모래판 위를 호령하던 천하장사이자 세계 파이터들을 제압한 '영원한 테크노 골리앗' 최홍만이 출연했다.

최홍만은 밥 샘과 경기 승리 후 인기도 치솟으며 당시 연봉이 20억 이었다고. 이후 한국와 일본을 오가마 연달아 광고까지 찍으며 커리어의 정점을 찍던 2008년 돌연 자취를 감췄다.

당시 건강검진에서 뇌에 종양을 발견, 의사 권유로 수술을 받았다고. 무사히 뇌종양 수술을 마친 최홍만은 단 3개월 만에 복귀전을 치뤘다. 그는 "그때 당시 계약이 되어 있었다. 계약을 어길 수 없는 상황이었기 때문에 좋은 컨디션은 아니었다. 근육도 많이 빠지고 정신적으로도 힘들었다"고 밝혔다.

그는 "3라운드까지 판정이 안나서 내가 연장전을 포기를 했다. 혹시나 불안해서, 아픈 건 아니었다"고 했다.


최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…
그후 이어진 거센 비난을 받았다는 최홍만은 "'왜 끝까지 안 하냐', '제대로 안 하냐'는 말들이 진짜 많았다. 내 속사정도 모르고"라면서 "시합을 이길 때는 응원을 많이 해준다. 반대로 시합에서 지면 없는 말도 지어내면서 욕을 하더라"고 힘들었던 당시를 떠올렸다.

그는 "계속 그게 마음에 두고 두고 쌓이더라. 그때부터 사람들에게 상처가 쌓이기 시작했다. '이제 운동 그만 해야 되나'는 생각도 들었다"면서 당시 악플 때문에 20kg 빠지고 사람을 기피하기 시작했다고.

최홍만은 "길을 가다가 반대편에 사람들이 오면 항상 내 이야기를 하는 것 같고 사람 많은 곳에 가면 불안해졌다"며 "너무 심하다 보니까 주위에서 병원에 가보라 했는데, 병원 자체도 가기 싫었다. 또 사람을 마주해야 하니까. 그것도 싫었다"고 털어놨다.


사람과 떨어져 홀로 지낸 9년 후 다시 세상에 나오게 된 최홍만은 "밖에 나가다 보면 사람들 많이 마주치면 응원해주시는 분들이 많았다. 말 한마디 따뜻하게 해주시고 다시 나와주길 바라고. 또 중간 중간 시합 오퍼는 계속 있었다. 처음에는 거절했지만 기다려주시고 시합 뛰길 원하는 분들이 많다 보니 고민 끝에 다시 복귀를 결심했다"고 밝혔다.


최홍만, 안타까운 가족사 "2년만 본 母, 유방암 투병...살 너무 빠져…
10년 만에 국대 무대로 복귀한 최홍만은 당시 일본 선수에 판정승을 거둔 그때 어머니가 위독하다는 소식을 들었다고.

최홍만은 "시합 끝나고 아버지한테 연락이 왔다. '엄마가 많이 위독하다. 빨리 제주도로 와야겠다'고 하셨다"면서 "그전까지는 몰랐다. 아버지가 일부러 숨겼던 거다"고 밝혔다.

놀란 마음으로 바로 제주도로 향한 최홍만은 "어머니가 유방암에 걸리셨더라. 전이가 되어 위중했다. 살이 너무 많이 빠졌고 다른 분 같았다. 내 눈으로 보기 민망할 정도로. 항암 치료를 하다 보니까 머리를 다 밀었을 거 아니냐. 그 모습이 너무 충격이었다"며 2년만에 본 어머니의 충격적인 모습을 떠올렸다.

그는 "어머니가 내 시합을 보시고, '시합은 이겼지만 네 얼굴이 슬퍼 보이더라. 내가 마지막으로 해줄 수 있는 말은 앞으로 살아가면서 스트레스 받지 말고 살길 바란다'며 마지막 말씀하시고 눈을 감으셨다"고 털어놨다.

최홍만은 "어릴 때부터 관심을 많이 받고 자라왔다. 항상 첫 마디가 '키가 몇이냐'였다. 똑같은 이야기를 반복 해서 듣다 보니까 '엄마, 나 스트레스 받았다'고 했더니, '남들 말하는 거 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려라. 즐기면서 살아라. 사람들 좋아해라'고 하셨다"며 눈을 감는 날까지 아들의 표정을 유심히 관찰했던 어머니의 모습을 떠올리며 그리움을 드러내며 눈물을 흘렸다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

2.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

3.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

4.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

5.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

연예 많이본뉴스
1.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

2.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

3.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

4.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

5.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

5.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.