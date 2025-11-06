유인영, 명품 시계 금액만 1억..."나에게 주는 선물, 크게 지르자" …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유인영이 명품 시계를 소개했다.
먼저 유인영은 현재 공홈가 1600만 원인 명품 C사 시계를 소개했다. 그는 "내 첫 시계다. 15년 전쯤에 처음으로 혼자 이탈리아 여행을 간 적 있었다. 그곳에서 샀다"면서 "당시 600만 원 정도에 샀다. 관세 다 내고 할 거 다 해서 가지고 왔다"며 웃었다.
그는 "너무 해져서 스트랩을 한번 바꿨다. 근데 또 닳았다"면서 "캐주얼한 옷을 입을 때 많이 차는 것 같다. 또 포인트 주기도 좋은 시계"라고 설명했다.
이어 그는 "다음날 옐로우 골드가 들어왔다고 전화가 왔다. 지금 당장 구매할 건지 이야기를 해야 된다고 하더라"면서 "'넌 나한테 올 아이였구나' 그땐 정말 뭐가 씌였나보다. 그렇게 잠깐 미쳐서 4500만 원 주고 구입했다"고 밝혔다.
이어 유인영은 "자연재해로 갑자기 도망을 가야 되는 상황이 온다면 챙겨야 할 귀중품 중 하나다"며 웃었다.
유인영은 현재 공홈가 2400만 원인 명품 R사 시계도 소개했다. 그는 "일본 여행 갔을 때 중고로 샀다. 너무 갖고 싶은데 너무 비싸더라"면서 "일본에 중고 매장들이 한국보다 더 크고 잘 되어 있었다. 일본에 살고 있는 친구를 끌고 가서 정말 고민을 하면서 구매했다"고 했다.
그는 "'잘 샀다'라고 생각을 하면서 차고 다니는 시계다. 500-600만원 대였다"면서 "살 때 떨렸다. 중고로 사는 것도 처음이었고 '사기 당하면 어떡하지?'라는 고민도 많이 했는데, 잘 아는 친구의 도움이 있었기 때문에 그나마 조금 수월하게 구입을 했다"고 설명했다.
또 다른 명품 R사 시계도 공개, 해당 시계 역시 공홈가 2000만 원대였다. 유인영은 "어떤 작품을 하나 끝내고 '나 수고했다'고 해서 매장을 갔는데 제품이 하나도 없더라. 구하기 힘든지 몰랐다"면서 "근데 이 시계가 딱 하나 남아있더라. 900만 원 정도에 샀다. 거기서 가장 저렴했다"고 밝혔다.
유인영은 "거의 10년이 넘었고 앞으로도 계속 너무 잘 사용할 제품들이다"면서 "그래서 제대로 된 제품을 하나 오래 쓸 거를 구입하는 게 훨씬 더 이득이라는 생각이 든다. 그래서 구입을 한 제품이다"면서 자신만의 시계 구입 방법에 대해서도 밝혔다.
