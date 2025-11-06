'46세' 천명훈, '8살 연하' 미모의 CEO♥와 핑크빛...커플사진 …

|
'신랑수업' 천명훈이 '짝사랑女' 소월과 '팔당 라이딩 데이트'를 하며 '사랑의 퍼센티지(%)'를 수직 상승시켰다.
5일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 187회에서는 천명훈이 소월을 자신의 동네인 양수리로 불러 함께 라이딩을 하는 모습이 펼쳐졌다.
달달한 휴식을 취한 두 사람은 다시 자전거를 탔다. 천명훈은 "저 다리 끝까지 먼저 건너는 사람 소원 들어주기 하자"고 제안했다. 이어 그는 "내가 이기면 휴대폰에 우리 커플 사진으로 배경화면 등록하기 해줘라. 최소 가을까지"라고 얘기했고 소월은 "내가 이기면 석 달간 팔당, 양수리로 부르지 않기"라는 소원을 내걸었다. 직후 두 사람은 자전거 대결을 펼쳤는데 천명훈은 무서운 집념으로 승리를 거머쥐었다. 그는 "내 자전거 세월을 쥐어짜서 달렸다"며 기뻐했고, 약속대로 소월은 '라이딩 커플샷'으로 휴대폰 배경화면을 등록했다.
라이딩을 마친 뒤에는 장어 맛집으로 가서 몸보신을 했다. 천명훈은 장어를 정성스레 구워 건넸고, 소월에게 "휴대폰에 내 이름은 뭐라고 저장했어?"라고 슬쩍 물었다. 소월은 "'천명훈 오빠'다. 10년 전에 한 그대로~"라고 답했다. 이에 천명훈은 "명훈 오빠는 어떠냐? 아니면 '천명후니 오빠'로 해 달라. 귀엽게~"라고 졸랐다. 고민하던 소월은 "알았다"며 '저장명'을 변경해 천명훈을 미소짓게 했다. 내친 김에 천명훈은 "나랑 있으면 좋은 점이 뭐야?"라고 소월의 마음을 떠봤다. 소월은 "한 가지 있다. 오빠랑 있으면 즐겁다"고 답했다. 이에 자신감을 얻은 천명훈은 "우리 같이 라이딩 하는 거 어때?"라고 물었는데, 소월은 "라이딩? 괜찮은 것 같다"고 답해 '스튜디오 멘토군단'의 환호를 받았다.
