[공식]임영웅 콘서트, 티빙서 본다…30일 공연 실시간 생중계

기사입력 2025-11-06 08:24


[공식]임영웅 콘서트, 티빙서 본다…30일 공연 실시간 생중계
사진 제공=물고기뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임영웅이 안방까지 현장의 열기를 전한다.

6일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO' 서울 생중계 소식이 전해졌다.

오는 30일 오후 5시 KSPO DOME에서 열리는 임영웅의 서울 콘서트가 티빙(TVING)을 통해 생중계를 확정, 더 많은 관객을 만나게 됐다.

생중계되는 공연은 11월 21일부터 23일까지 그리고 11월 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서 개최되는 서울 콘서트로, 마지막 날인 30일 공연이 라이브로 공개된다.

특히 정규 2집 'IM HERO 2'를 발표하고 열리는 콘서트인 만큼, 한층 더 새로워진 세트리스트는 물론 다채로운 매력과 무대를 선보일 임영웅의 모습에 기대감이 높아지고 있다.

임영웅의 서울 콘서트 생중계는 티빙 가입자라면 누구나 무료로 시청이 가능해 모두가 하늘빛 축제를 즐기게 됐다.

현장의 열기를 안방까지 전할 임영웅은 앞서 인천 콘서트를 성공적으로 마무리했고, 대구로 무대를 옮겨 하늘빛 축제를 펼친다. 임영웅의 대구 콘서트는 11월 7일부터 9일까지 EXCO 동관에서 열린다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

4.

자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

5.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.