김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...…

[스포츠조선 김수현기자] 김숙이 그동안 모은 재산에 대해 솔직하게 고백했다.
5일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "드디어 재산 공개 가나요슌 송은이&김숙에게 궁금한 점 탈탈 털어봄슌 [비밀보장 543회]"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
김숙은 "우리가 재산 정도만 오픈을 안 했지. 어지간한 건 다 오픈했다"라 했고 송은이는 "재산도 사실 이제 거의 알 걸?"이라 했다.
김숙은 "아니다. 내가 생각보다 많이 모았다. 언니가 (재산이) 생각보다 없다. 그건 땡땡이들이 아직 모를 걸?"이라며 고백했다.
이어 "사실 돌아보면 있어야 하는데 많이 썼다. 그래도 나름 나는 내가 필요한 선에서는 잘 모으고 있다 생각한다. 그리고 나머지는 내가 이고 지고 갈 거 아니니까 기부도 많이 했다"라 털어놓았다.
김숙은 "멋있다. 언니"라 감탄하며 "나도 기부하겠다"라 선언했다. 송은이는 "만 원이든 오천 원이든 도움이 되길 바라는 마음으로 기부하는 거다. 그게 중요하다"라고 공감했다.
