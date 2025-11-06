김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

기사입력 2025-11-06 08:26


김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...…

[스포츠조선 김수현기자] 김숙이 그동안 모은 재산에 대해 솔직하게 고백했다.

5일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "드디어 재산 공개 가나요슌 송은이&김숙에게 궁금한 점 탈탈 털어봄슌 [비밀보장 543회]"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 송은이는 "오늘은 오랜만에 송은이, 김숙에게 궁금한 게 많은 땡땡이들을 위한 시간을 준비했다"라며 Q&A 시간을 마련했다.


김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...…
이에 김숙은 "아직도 우리한테 궁금한 게 있대? 우리는 투명하다 이제"라며 의아해 했고 송은이는 "난 얘네들이 너무 신기하다"라고 끄덕였다.

김숙은 "우리가 재산 정도만 오픈을 안 했지. 어지간한 건 다 오픈했다"라 했고 송은이는 "재산도 사실 이제 거의 알 걸?"이라 했다.

김숙은 "아니다. 내가 생각보다 많이 모았다. 언니가 (재산이) 생각보다 없다. 그건 땡땡이들이 아직 모를 걸?"이라며 고백했다.


김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...…
'재산 100억설'이 있던 송은이는 "그래도 (내가) 100억이 없는 건 알 거다 이제. 내가 하도 얘기해서"라며 웃음을 터트렸다.

이어 "사실 돌아보면 있어야 하는데 많이 썼다. 그래도 나름 나는 내가 필요한 선에서는 잘 모으고 있다 생각한다. 그리고 나머지는 내가 이고 지고 갈 거 아니니까 기부도 많이 했다"라 털어놓았다.


김숙은 "멋있다. 언니"라 감탄하며 "나도 기부하겠다"라 선언했다. 송은이는 "만 원이든 오천 원이든 도움이 되길 바라는 마음으로 기부하는 거다. 그게 중요하다"라고 공감했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

연예 많이본뉴스
1.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

2.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

3.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

4.

14kg 빠진 구준엽, 수척한 모습에 故서희원 가족도 걱정.."많이 말랐다"

5.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

오타니, 이제 '약물' 본즈급이다 → 4회 MVP가 된다면 작성되는 진기록 5가지

4.

자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

5.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.