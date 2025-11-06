전현무, 기안84 작심 저격했다..."처절한 러닝 NO, '월니스 러닝' 추구해야"

[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 '트민남' 전현무가 러닝계에 등판한다. 그는 '러너84' 기안84와 달리 '웰니스 러닝'을 추구하는 '무라토너(전현무+마라토너)'가 되어 러닝계에 새 장을 펼칠 각오를 드러낸다.

오는 7일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 러닝계에 새 지평을 열 '무라토너' 전현무의 모습이 공개된다.

'트민남' 전현무가 "이제 러닝은 기안84가 아니라 무무로 통합니다. 오늘부터 '무라토너'입니다."라며 러닝 열풍에 뛰어든다. 러닝의 아이콘이 된 기안84를 시작으로 많은 무지개 회원들도 러닝을 즐기고 있는 가운데, 긴 고민 끝에 전현무도 드디어 결심을 한 것. 그는 기안84의 '이 모습'을 보고 러닝을 결심하게 됐다고 진짜 이유를 공개한다고 해 궁금증을 끌어올린다.


전현무는 "기안84의 러닝이 처절한 러닝이라면, 저는 '웰니스 러닝'을 추구합니다."라며 러닝을 잘 모르는 사람들도 편안하게 체력을 끌어올릴 수 있는 러닝으로 트렌드를 이끌겠다는 각오를 드러낸다.

러닝을 시작하기 전 핫한 러닝 용품샵에 방문한 전현무는 "나 빼고 다 뛰더라. 태어나서 제일 많이 뛰어 본 게 3km예요."라고 고백하며 '올드 머니 무라토너'를 위한 장비 쇼핑에 나선다. 그는 "힙한 거 있어요?", "요즘 나온 거예요?"라며 최고의 '장비빨(?)'을 보여줄 예정이다.


전현무는 신상 러닝화부터 러닝복, 러닝 조끼, 러닝 양말까지 모두 풀 장착하고 자신감을 끌어올린다고. 복장만큼은 '풀코스 러너'가 된 '무라토너' 전현무는 "새벽에 혼자 뛰는 사람 이해가 안 가."라며 추위를 뚫고 러닝의 첫 스타트를 끊을 장소로 향한다. 많은 러너들과 시민들의 시선을 단번에 사로잡은 '무라토너'의 러닝은 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.

러닝계에 새로운 패러다임을 보여줄 '무라토너' 전현무의 모습은 오는 7일 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

