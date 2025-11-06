전현무, 기안84 작심 저격했다..."처절한 러닝 NO, '월니스 러닝'…

|
[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'에서 '트민남' 전현무가 러닝계에 등판한다. 그는 '러너84' 기안84와 달리 '웰니스 러닝'을 추구하는 '무라토너(전현무+마라토너)'가 되어 러닝계에 새 장을 펼칠 각오를 드러낸다.
오는 7일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 러닝계에 새 지평을 열 '무라토너' 전현무의 모습이 공개된다.
러닝을 시작하기 전 핫한 러닝 용품샵에 방문한 전현무는 "나 빼고 다 뛰더라. 태어나서 제일 많이 뛰어 본 게 3km예요."라고 고백하며 '올드 머니 무라토너'를 위한 장비 쇼핑에 나선다. 그는 "힙한 거 있어요?", "요즘 나온 거예요?"라며 최고의 '장비빨(?)'을 보여줄 예정이다.
전현무는 신상 러닝화부터 러닝복, 러닝 조끼, 러닝 양말까지 모두 풀 장착하고 자신감을 끌어올린다고. 복장만큼은 '풀코스 러너'가 된 '무라토너' 전현무는 "새벽에 혼자 뛰는 사람 이해가 안 가."라며 추위를 뚫고 러닝의 첫 스타트를 끊을 장소로 향한다. 많은 러너들과 시민들의 시선을 단번에 사로잡은 '무라토너'의 러닝은 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.
러닝계에 새로운 패러다임을 보여줄 '무라토너' 전현무의 모습은 오는 7일 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
